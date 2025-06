Harmadik világháború, így készül a NATO

A NATO főtitkára, Mark Rutte a találkozó előtt magabiztosan kijelentette:

A NATO a világtörténelem legerősebb védelmi szövetsége – erősebb, mint a Római Birodalom volt.

Mark Rutte, a NATO főtitkára sajtótájékoztatót tart a védelmi miniszterek brüsszeli NATO-központban tartott találkozója előtt (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Bár történelmi párhuzama egyértelmű utalás a birodalmi csúcsokra, Rutte szándékosan kihagyta a hanyatlás példáit – a keletről érkező támadásokat. A főtitkár célja a belső és külső egység demonstrálása volt, írja a Tagesschau.

Az elrettentésre épülő biztonság

A védelmi miniszterek most egy utolsó lehetőséget kapnak arra, hogy összehangolják a konkrét célokat, mielőtt a jövő stratégiáját három hét múlva a hágai NATO-csúcson hivatalosan is elfogadják. A fő téma a katonai képességek összehangolása és a határozott válaszlépések kialakítása az esetleges agressziókkal szemben.

A NATO jelenlegi hivatalos célkitűzése szerint a tagállamoknak GDP-jük legalább 2 százalékát kell védelmi kiadásokra fordítaniuk. Ezt azonban még mindig nem teljesíti minden ország. Donald Trump januárban, előzetes egyeztetés nélkül, egy radikális új javaslattal állt elő: 5 százalékos védelmi ráfordítás. Bár a javaslatot először irreálisnak nevezték, Rutte úgy tűnik, felkarolta az ötletet – de legalábbis úgy tesz, mintha komolyan venné.

A NATO szerint az öt százalék elérését segíthetné, ha ebbe a katonailag használható infrastrukturális beruházásokat – például utak és hidak fejlesztését – is beleszámítanák. Ez 1,5 százalékot jelentene, különösen fontos lehet olyan országok számára, mint Németország, amely logisztikailag központi szerepet játszik a szövetségen belül. A fennmaradó 3,5 százalékot így fegyverekre, lőszerekre és személyzeti költségekre fordíthatnák – szakértők szerint még ez is hatalmas vállalás, de elérhető lenne.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP/ Nicholas Kamm)

A számháború mögött egy politikai szándék is meghúzódik: ha az európai országok és Kanada teljesítik Trump elvárását, talán elkerülhetők az amerikai elnök azon fenyegetései, amelyek szerint magukra hagyná Európát az orosz fenyegetéssel szemben. Ugyanakkor a kontinensen egyre többen látják be: az amerikai támogatás esetleges csökkenésére is fel kell készülni, és Európának képesnek kell lennie önállóan is megvédeni magát.