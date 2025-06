Kormányinfó: Nem kifelé tartunk a háborúból, hanem befelé

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, 2025. június 4-én (Fotó: Origo/Csudai Sándor)

Gulyás Gergely hozzátette: Brüsszel nem a béketárgyalásokat, hanem továbbra is a háborút támogatja. Európában vannak ezzel ellentétes vélemények is, ilyen szempontból a lengyel választási kampány, különösen az elnökválasztás eredménye is reményekre ad okot – közölte.

Tájékoztatása szerint

a kormány egy szolgálati tájékoztatót is meghallgatott, ez alapján azt kijelenthető, hogy Magyarországon jelen van a háborús propaganda külföldi finanszírozása, ez pedig nemcsak Ukrajnából és nemcsak Oroszországból érkezik,

hanem máshonnan is.