Idősek kilakoltatásával juttatnak lakásokhoz migránsokat Németországban

A schleswig-holsteini Bargteheide-ben idős embereknek kellett elhagyniuk otthonukat , azzal az indokkal, hogy az épületet lebontják. De a bontás soha nem történt meg, a házat felújítják. Azonban nem azért, hogy a régi lakók visszatérhessenek. Az idősek helyett menekültek költöznek be. A történet klasszikus példa, „bontási trükkel” elrendelik a kényszer-kilakoltatást, majd végül migránsok kapják meg a lakásokat, számol be róla a V4NA hírügynökség.

Németországban a nyugdíjasok helyére migránsokat költöztetnek

Fotó: MTI

Berlin-Köpenick: először idősek otthona, majd új menekülteknek épült szálláshely

Egy másik eset Berlin-Köpenickben történt. Ott egy épületet, amely 2013-ig időseknek adott otthont, menekülteknek szánt szálláshellyé alakították át. A 2017 nyaráig tartó használat után a bontás következett, és a felszabadult telken „moduláris menekültszállás” épült. A helyszín az idősek gondozási helyéből a migránsok otthona lett.

2023-ban a berlini Wedding kerületben található „Wohnen & Pflege Schillerpark” idősek otthona 2006-ban került egy ingatlankezelő tulajdonába. Az épület eredetileg 141 lakó számára volt kialakítva. A szerződés szerint a minimális bérleti idő 25 év volt, meghosszabbítási opcióval. Már 2021-ben – tíz évvel a szerződés lejárta előtt – a Stift váratlanul saját használatot jelentette be. Ezzel a létesítmény jövője bizonytalanná vált. Eredetileg az otthon egy átfogó gondozási koncepció része volt, amelyhez egy járóbeteg-ellátó központ és egy további idősek otthona is tartozott. Az épületben most menekülteket helyeznek el, ami az állami támogatások miatt sokkal jövedelmezőbb, mint az idősek gondozása”.

Szintén 2 éve Baden-Baden 20 üres lakást bérelt a Lichtental városrészben található idősek otthonában, hogy ott menekültkérelmet benyújtókat helyezzen el. Eleinte ez nem jelentett problémát, mivel a lakások üresek voltak.

Amikor azonban a város további, még idős emberek által lakott lakásokat akart bérelni, botrány tört ki: egyes lakástulajdonosok kilakoltatási pert indítottak, hogy a hónap végére megszabaduljanak az idősektől, nyilvánvalóan abban a reményben, hogy jövedelmezőbb bérlőket találnak.

A baden-badeni lakástulajdonosok közössége (WEG) időközben bejelentette, hogy visszavonja a nyugdíjasok ellen folyamatban lévő kilakoltatási kereseteket, és helyette saját bérleti szerződéseket kínál nekik. A konfliktus azonban továbbra is fennállt a nyugdíjasotthon eddigi üzemeltetőjével, mivel az nem volt hajlandó kiadni a lakásokat, illetve visszaadni azokat a WEG-nek.