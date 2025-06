Nukleáris háborúvá fajul a közel-keleti helyzet? – videó

Egyre súlyosabb a helyzet a Közel-Keleten, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint Ukrajna után ott is a nukleáris háború küszöbére kerültünk. Izrael és Irán harca könnyen kiterjedhet az egész régióra – derül ki a Magyar Nemzet Globál című podcastjából –, de a nagyhatalmak is beszállhatnak a háborúba. A szakértő arra is kitér a beszélgetésben, hogy a közel-keleti harcok nagy vesztese Ukrajna, hiszen Amerika figyelme teljes egészében Iránra és Izraelre szegeződik.

Irán bejelentette, hogy ismerik Izrael gyengéit, tudják, hol kell támadni, mert az ott élő arabok információkat adnak ki. Ez pedig életveszélyes, hiszen azt jelenti, hogy az Izraelben élő arabok egy része nyíltan föllép Izraellel szemben – fogalmazott Nógrádi György a Magyar Nemzet Globál podcastjában. A biztonságpolitikai szakértő szerint bár Donald Trump fenyegető üzenetet küldött Iránba, mondván, hogy tudják, hol van a legfelsőbb vezető, mégsem tudnák kivel pótolni. Leszögezte: az izraeli vezetésnek ezért már az lett az első számú célja, hogy Irán atomkapacitását lenullázzák. Ehhez azonban szükség van egy olyan bombára, amilyen jelenleg csak az amerikaiaknak van. Az Egyesült Államok ugyanakkor vonakodik a háborútól, a helyzet emiatt rendkívül bonyolult. Nógrádi György a műsorban kiemelte: bármelyik pillanatban bekövetkezhet a katasztrófa, az országok tömegével menekítik az embereket a háborúzó felek területéről.

