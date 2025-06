Ha a nyugdíjreform megbukik, bukik a francia kormány is?

A tárgyalások során néhány kezdeményezés – például a nyugdíjazásuk után tovább dolgozó időseknek járó bónusz vagy a teljes nyugdíjhoz szükséges minimális szolgálati idő csökkentése – esetében 50-50%-os esély mutatkozik a megállapodásra. Ugyanakkor a nyugdíjreformról szóló egyeztetés végig feszült légkörben zajlott. Több erős szakszervezet korán kivonult a tárgyalásokról, mivel Bayrou nem volt hajlandó visszavonni a reform legvitatottabb elemét a nyugdíjkorhatár 62-ről 64 évre emelését. Az üléssorozaton részt vevő Medef – Franciaország legnagyobb és legbefolyásosabb lobbi szervezete – hétfőn a kilépéssel fenyegetett a felmerült javaslatok egy része miatt, noha eredetileg támogatta a reformokat.

Francois Bayrou francia miniszterelnök pozíciója veszélybe kerülhet ha a nyugdíjreform megbukik

Fotó: JULIE SEBADELHA / AFP

Francois Bayrou miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy minden véglegesített megállapodást törvénybe iktat, amennyiben az nem növeli tovább a nyugdíjrendszer forráshiányát. Bár a 2023-as reformok mérsékelték a fenntarthatósági aggodalmakat, a fő nyugdíjalap így is 30 milliárd eurós hiányt vetít előre 2045-re.

Hannah Dimpker, a Fitch elemzője szerint a reform visszavonása ugyan nincs beépítve az ügynökség értékelésébe, de középtávon kockázatot jelenthet Franciaország amúgy is gyenge költségvetési pozíciójára. Bayrou a kezdeményezést „példa nélküli és részben radikális módszerként” hirdette meg, hogy új megoldást találjanak a felmerült problémákra. A gyakorlatban azonban kérdéses, hogy Franciaország képes-e strukturális reformokat és kiadáscsökkentést végrehajtani a súlyosbodó költségvetési hiány kezelése érdekében, miközben az idei költségvetési deficit a GDP 5,6 százalékára rúghat.

Thomas Gillet, a Scope Ratings elemzője szerint az egyeztetések kimenetele jó fokmérője lehet annak, mennyire reálisak a reformelképzelések a deficit csökkentésére.

Ha Bayrou kezdeményezése sikerrel jár, az politikai győzelmet jelentene számára, és rövid távon megnyugtatná a pénzpiacokat is. Ugyanakkor a nyugdíjrendszer fenntarthatósága továbbra is kérdéses a kedvezőtlen demográfiai trendek miatt. Egy, a 2023-as reformban részt vevő névtelen volt hivatalnok szerint Franciaországnak „progresszív átmenetre” lenne szüksége egy más típusú nyugdíjrendszer felé – számolt be róla a Politico.