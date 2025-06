Halálra rémítette utasát az önvezető taxi 

A Tesla nemrég indította el CyberCab névre keresztelt önvezető taxi-szolgáltatását Austinban. A bevezető szakaszban hagyományos Model Y járművek működnek robottaxiként, de hamarosan érkezik a kormány és pedál nélküli CyberCab is. Egy utas azonban már most rémisztő élményről számolt be: a TikTokon terjedő videón látható, ahogy az autó hirtelen manőverekkel próbálja kikerülni az úthibákat, és emiatt kisodródik a forgalmi sávból is.

Az önvezető taxi kormányát hirtelen mozdulatokkal rángatta a mesterséges intelligencia – az utas rémülten kapkodta a fejét a TikTok-videó tanúsága szerint.

Fotó: AFP/Frederic J. Brown

Egy TikTok-videó borzolja a kedélyeket: veszélyben az önvezető taxi biztonsága?

A történtek ráirányították a figyelmet arra, milyen kihívásokkal néz szembe a mesterséges intelligencia által vezérelt közlekedés. Az önvezető taxi szolgáltatás Austin után Los Angelesben és San Franciscóban is elindul, de a felvétel után sokan újragondolhatják, hogy beülnének-e egy ilyen járműbe. A Tesla 4,20 dolláros fix díjért kínálja az utakat, de az utasbizalom talán ennél többet ér.