Ukrajna európai uniós tagsága ügyében Magyarországot nem lehet megkerülni

Ahogy az Origon is beszámoltunk róla több mint kétmillió szavazatot küldtek be a magyarok és minden idők egyik legsikeresebb véleménynyilvánító szavazása zajlott le a Voks 2025-tel. A számolás befejeződött, jelentette be Hidvéghi Balázs csütörtökön reggel a Kossuth Rádióban, ahol megerősítette, hogy több mint 2,2 millió magyar állampolgár adta le voksát. A végeredményt Orbán Viktor miniszterelnök ismerteti Brüsszelben.

A leadott voksoknak 95%-a volt nem és 5% válaszolt igennel. Ez a helyzet, egy erős mandátummal érkeztem ide (...) férfiasabb lett a hangom, mégis több mint kétmillió magyar ember hangján fogom ma azt mondani a tárgyaláskor, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását. Ezek a szikár tények.

- fogalmazott a miniszterelnök. Ezután a miniszterelnök kiemelte: