Így állt ki Orbán Viktor a lengyel elnökválasztás győztese mellett

És azt kérem, barátaim, hogy öleljük keblünkre Mateusz Morawieckit. Ő egy igazi csatatérről érkezett. Vasárnap elnökválasztás Lengyelországban. Éljen Nawrocki! Ha tudni akarjátok, barátaim, hogy milyen az igazi liberális demokrácia, akkor kérdezzétek meg őt! Lengyelországban hihetetlen dolgok történnek. Lábbal tipornak minden európai szabályt és minden alkotmányos elvet. És Brüsszel ezt tűri. Mit tűri? Támogatja! Micsoda szégyen! 35 éve vagyok az európai politikában, de ilyen szégyenteljes dolgot, amit a lengyelekkel tesznek, amit a PiS-szel tesznek, még életemben nem láttam. A brüsszeli vezetésnek már csak ezért is távoznia kellene. Isten hozott, Mateusz!

E szavakkal állt ki csütörtökön a budapesti CPAC-en Orbán Viktor a PIS politikusa, Mateusz Morawiecki, illetve a párt által támogatott elnökjelölt, Karol Nawrocki mellett, írja a Magyar Nemzet.

Jobboldali siker a lengyel választáson

Utóbbi végül vasárnap este 51-49 százalék arányban le is győzte liberális, globalista ellenfelét, Rafal Trzaskowskit. A varsói főpolgármester 2020 után a második elnökválasztását is elbukta, veresége pedig végzetesen meggyengítheti a 2022-ben Márki-Zay Péter és a magyar balliberálisok mellett szintén sikertelenül kampányoló miniszterelnököt, Donald Tuskot is.

Korábban, 2016-ban Orbán Viktor világviszonylatban is elsők között állt ki Donald Trump később győztes republikánus jelölt mellett.

A miniszterelnök abban az évben Tusnádfürdőn arról beszélt, hogy „Én nem vagyok Donald Trumpnak a kampányembere, sosem gondoltam volna, hogy valaha is felmerül a fejemben az a gondolat, hogy a kinyílt lehetőségek közül mégiscsak ő volna a jobb Európa és Magyarország számára, sosem gondoltam volna, de a helyzet mégiscsak úgy áll, hogy meghallgattam ezt a jelöltet, és azt kell mondanom önöknek, hogy tett három javaslatot a terrorizmus megfékezésére. Aligha tudtam volna jobban megfogalmazni európaiként azt, hogy mire volna szüksége Európának.”

A magyar kormányfő 2024-ben is jól választott, mert Trump ismét győzött.

A republikánus elnök többször is találkozott a kampány idején Orbán Viktorral, és a kampány során rendszeresen szóba hozta a magyar miniszterelnököt. Így járt el a demokrata jelölttel, Kamala Harrissel folytatott televíziós vitában is, ahol azt mondta, hogy „Orbán Viktor az egyik legnagyobb tiszteletnek örvend, erős embernek nevezik”. Az amerikai elnök a múlt heti CPAC-en videóüzenetben üdvözölte a Fidesz elnökét.

A magyar kormányfő megérzéseit mutatja, hogy már 2018 februárjában hivatalában fogadta egy akkoriban öt százalék körül mért olasz kispárt elnökét, Giorgia Melonit. A jobboldali politikust négy évvel később, 2022 őszén miniszterelnökké választották hazájában, méghozzá Orbán Viktor másik régi szövetségese, Matteo Salvini segítségével.

A Cseh Köztársaságban 2025 október 3-4-én tartanak parlamenti választásokat. Andrej Babis ANO pártja az első helyen szerepel a felmérésekben, és a választás fő esélyese. Őt így köszöntötte Orbán Viktor a CPAC-en múlt héten:

És itt van, jön majd Andrej Babis, Csehország volt és leendő miniszterelnöke. Kedves Andrej, micsoda harcaink voltak évekig, hosszú éjszakába nyúlóan Brüsszelben! Az óriási többségben lévő, migrációpárti miniszterelnökök ellen kellett harcolnunk. Andrej, ma Magyarország egy migránsmentes övezet. Ez nélküled nem sikerülhetett volna. Köszönjük, és várunk vissza!

A csehországi változásokkal, a lengyel elnökválasztás jobboldali sikerével és Robert Fico szövetségével az idei év végére új lendületet kaphat a V4-együttműködés is.