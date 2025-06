Orbán Viktor: Magyarországot nyíltan és durván megfenyegették az ukránok

Szeptembertől 50 georgiai köztisztviselő képeznek Magyarországon, átadva nekik a magyar tapasztalatokat, és Georgiába is érkezik kormányzati magyar szakértő. A magyar–georgiai kormányzati csúcstalálkozón áttekintették a gazdasági együttműködést is, és a sajtótájékoztató előtt a felek több megállapodást is aláírtak.

A sajtótájékoztató előtt a két miniszterelnök közös nyilatkozatot, a két kormány tagjai több együttműködési megállapodást írtak alá

Fotó: Havran Zoltán

– A kereskedelmi forgalmunk rekordot döntött. Először sikerült meghaladnunk a 100 millió dollárt, és ez Magyarország számára különösen fontos. Ennek egy nagy része magyar gyógyszeripari termék, amit ők megvásárolnak tőlünk, és mi is hozzá tudunk járulni a georgiai emberek egészségügyi ellátásához. Beszéltünk munkabizottságokban az energetikai együttműködésről is. Van ugyanis nekünk közös energetikai programunk. Öt ország vesz részt benne velünk együtt – sorolta Orbán Viktor.

A Kaukázusban megtermelt zöld áramot akarjuk ezen a rendszeren keresztül behozni Magyarországra, illetve az Európai Unió területére. Jó okunk van arra, hogy az energetikai együttműködést különösen is napirenden tartsuk

– emelte ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor két példát hozott fel. „Itt vannak az ukránok, akik lezárják az energiaszállítási útvonalakat, és itt van a mi példánk. Mi vezetékeket, kapcsolatokat építünk és szabad utat, áramlást engedünk a gazdasági tevékenységnek”.

Fogunk még hozni a jövőben is ilyen döntéseket georgiai barátainkkal. A gazdasági együttműködés kilátásai kifejezetten jók

– jegyezte meg a kormányfő.

Orbán Viktor Zelenszkijnek is üzent

A magyar miniszterelnök arról a Magyarországot ért ukrán támadásról is beszélt.

Egy mondatot, ha a miniszterelnök úr megengedi, szentelnem kell azért arra a példátlan esetre is a tegnapi nap során, hogy Magyarországot nyíltan és durván megfenyegették az ukránok, kifejezetten zsaroló tónusban. Világossá téve, hogy nem fogadják el, hogy Magyarországon a magyar emberek hozzanak döntést Ukrajna európai uniós csatlakozásáról és végképp nem fogadják el, ha ez a döntés negatív, és ezért fenyegetőznek, zsarolnak és támadnak bennünket

– emlékeztetett Orbán Viktor, és hozzátette: Ezt nekünk vissza kell utasítanunk, az ukránok köszönettel tartoznak Magyarországnak.

Ezt sosem mondtuk, de az igazság ez. Megengedtük, hogy a menekültjeik Magyarországon keresztül távozhassanak, megengedtük, hogy Magyarországon igénybe vegyenek minden közszolgáltatást, elláttuk őket, gyógyítottuk a katonáikat, taníttatjuk a gyerekeiket. Azt javasoljuk az ukrán elnöknek, hogy fenyegetőző zsarolás helyett mondjon köszönetet a magyaroknak és fejezze ki tiszteletét Magyarország iránt

– fogalmazott.