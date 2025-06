Orosz–ukrán háború: így lassítják az orosz előrenyomulást az ukránok – látványos videó

Az ukrán drónok aktívan kutatják fel és semmisítik meg az orosz katonai járműveket a frontvonalon. A műveletek célja egyértelmű: meggátolni az orosz erők előrenyomulását. A jelentések szerint ezek a pilóta nélküli drónok kulcsfontosságú szerepet játszanak a az orosz–ukrán háborúban, mivel nagy pontossággal képesek lokalizálni, majd megsemmisíteni a célpontokat.

Orosz–ukrán háború: az ukrán haderő drónjai sorra semmisítik meg az orosz katonai járműveket

Fotó: ANDRA LUAS ALVES / ANADOLU

A drónok által végrehajtott csapások jelentős veszteséget okoznak az orosz haderőben.

Az ilyen típusú támadások azt mutatják, hogy Ukrajna továbbra is hatékonyan alkalmazza a modern hadviselés eszközeit, hogy visszavágjon a túlerőben lévő ellenségnek, és lassítsa annak katonai lendületét – számolt be róla a The Sun.

