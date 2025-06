A parajdiak számíthatnak a magyar kormány, Magyarország támogatására

Nacsa Lőrinc a helyszínen tájékozódott a sóbánya elöntése következtében kialakult helyzet súlyosságáról, majd a helyi turizmusban és vendéglátásban érdekelt parajdi vállalkozókkal beszélt, és biztosította őket a magyar kormány támogatásáról.

Szakemberek szemlélik a víz okozta krátereket Parajdon 2025. június 2-án - Fotó: Veres Nándor / MTI Fotószerkesztõség

Elmondta, hogy a magyar hatóságok első lépésként a turizmus megmentésére irányuló kampány szervezésében tudnak segíteni, másrészt Magyarország vízügyi és katasztrófavédelmi szakmai segítséget is felajánlott a román hatóságoknak.

Nacsa azt is mondta, hogy a Parajdon tapasztaltakról, a helyiek igényeiről jelentést készít a magyar kormánynak, ez alapján döntenek majd a segítségnyújtás újabb módjairól. Nacsa Lőrinc az árvíz sújtotta Nagyborosnyót is felkereste, és 10 millió forintos gyorssegélyt jelentett be az árvízkárosult háromszéki települések megsegítésére.

Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára nyilatkozik a közmédia stábjának Parajdon 2025. június 2-án. - Fotó: Veres Nándor / MTI Fotószerkesztõség

Elkezdődött Parajdon a helyreállítás

Az Origo korábban arról számolt be, hogy elkezdődött a helyreállítás, amelyben rengeteg önkéntes segít a Korond-patak áradása miatt kialakult helyzet megoldásában. A parajdi sóbánya területén nem keletkeztek újabb beomlások, de a korábbiak növekedtek.