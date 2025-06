Sokkoló videók terjednek a hajnali rakétatámadásról – füst és halottak Jeruzsálemben

🔴 Breaking | Middle East on the Brink!



Iran launches 100+ ballistic missiles at Israel —

Explosions rock Tel Aviv, Haifa, and beyond.

Drones, rockets, and sirens fill the skies.



⚠️ A full-scale war may just be moments away.#IranVsIsrael #MissileAttack #TelAviv #BreakingNews… pic.twitter.com/D4Ks2dLt0l