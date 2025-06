Tragédiák a levegőben: ezek voltak az elmúlt két év legsúlyosabb repülőgép-balesetei

2024 különösen sötét évként vonul be a polgári légiközlekedés történetébe. Több kontinensen is súlyos repülőgép-balesetek rázták meg a közvéleményt, és bár a légi közlekedés továbbra is az egyik legbiztonságosabb közlekedési forma, az elmúlt év eseményei rávilágítottak a rendszer sebezhetőségére. A mai indiai repülőgép-baleset az elmúlt évek legsúlyosabb tragédiája, mivel feltehetően senki sem élte túl a csütörtöki repülőgép-balesetet az indiai Ahmadábádban.

Vágólapra másolva!

A Jeju Air tragédiája Dél-Koreában (179 halott) A dél-koreai repülőgép-baleset helyszíne - Fotó: CHRIS JUNG / NurPhoto A thaiföldi Bangkokból érkező Boeing 737-800 típusú repülőgép Muan repülőterén próbált leszállni, amikor madárrajjal ütközött, és a megközelítés során kritikus hibák történtek. A gép a pályán túlcsúszott, majd egy betonfalnak ütközött és kigyulladt. A 181 utasból csupán ketten élték túl a balesetet, így ez vált Dél-Korea legsúlyosabb légikatasztrófájává évtizedek óta. A 2024. december 29-i tragédiában 179 ember halt meg. Egy ATR 72-es zuhanása Brazíliában (62 halott) A Cascavelből Guarulhos felé tartó járat a légifelvételek és adatrögzítők tanúsága szerint jégképződés miatt irányíthatatlanná vált. A gép lapos pörgésbe került, majd lezuhant augusztus 9-én. A A fedélzeten mindenki életét vesztette. A baleset súlyossága miatt a brazil hatóságok teljes körű átvizsgálást rendeltek el a regionális flottára. Hatóságok a brazíliai tragédia helyszínén - Fotó: ETTORE CHIEREGUINI / ANADOLU Rejtélyes tragédia Kazahsztánban (38 halott) A Baku és Grozny között közlekedő járat vészhelyzeti leszállást hajtott végre Aktauban, miután a pilóták mechanikai hibát jeleztek 2024. december 25-én. A repülőgép megcsúszott a leszállás során, és súlyosan megrongálódott. A vizsgálat során felmerült, hogy a gép korábban valamilyen külső találatot szenvedhetett el, ám ezt hivatalosan még nem erősítették meg. A fedélzeten tartózkodó 67 ember közül 38-an haltak meg. A kazahsztáni tragédia helyszíne - Fotó: MEIRAMGUL KUSSAINOVA / ANADOLU Az összes 2024-es repülőgép-balesetet a Magyar Nemzet szedte össze. 2025 sem indult jól, több repülőgép-baleset is történt Idén január végén összeütközött egy utasszállító repülőgép és egy katonai helikopter Washington belvárosának közelében a Potomac folyó felett, a Ronald Reagan repülőtér mellett helyi idő szerint szerdán. A két gép fedélzetén 67 ember volt, mind meghaltak. Roncsokat emelnek ki a Potomac folyóból - Fotó: SAMUEL CORUM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Februárban ugyan senki nem halt meg, de többen kórházba kerültek a torontói repülőtéren, leszállás közben balesetet szenvedett gép utasai közül. Az amerikai utasszállítón, amely a hátán landolt a jeges, havas kifutópályán, 76 utas és 4 fős személyzet tartózkodott, közülük 18-an sérültek meg. A torontói baleset helyszíne - Fotó: MERT ALPER DERVIS / ANADOLU A mai indiai repülőgép-baleset az elmúlt évek legsúlyosabb repülőgép-balesete, ugyanis feltehetően senki sem élte túl a csütörtöki repülőgép-balesetet az indiai Ahmadábádban. A gépen 242 ember tartózkodott. A balesetről ez a megrázó videó bejárta a világot:

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!