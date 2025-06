Lehet, hogy idő előtt kiderült: Rihanna harmadik gyereke kislány lesz. A brüsszeli Mont des Arts-nál tartott Hupikék törpikék film világpremierjén Rihanna és párja, A$AP Rocky is részt vettek, ahol a rapper egy interjú során véletlenül elárulhatta a baba nemét – írja a Daily Mail.

Rihanna harmadik gyereke kislány lehet – A$AP Rocky egy Smurfette-plüssel próbált terelni, de elszólta magát.

Fotó: NICOLAS MAETERLINCK / Belga

Rihanna harmadik gyereke kislány lesz? A$AP Rocky elszólta magát a premier vörös szőnyegén

Amikor az Entertainment Tonight műsorvezetője, Kevin Frazier azt kérdezte: „Ő az a lány, akit már vártál?”, A$AP Rocky egy pillanatnyi habozás nélkül azt válaszolta: „Igen, haver, ő az.” Majd gyorsan próbált terelni, és feltartott egy Hupikék törpikék plüsst, mondván: „Itt van, érted, mire gondolok? Itt.”

A reakciók nem is várattak magukra: a rajongók özönlöttek az ET Instagram-oldalára, ahol többen megerősítették, hogy szerintük a rapper elszólta magát. „Kislányt várnak!” – írta valaki, más így kommentált: „Tuti, hogy lebukott.” Volt, aki azt kérte: „Vedd már feleségül!” – utalva arra, hogy ideje lenne hivatalosan is összekötni az életüket.

Rihanna se cáfolt – de nem is erősített meg semmit

Amikor ugyanezt a kérdést feltették magának Rihannának is, mosolyogva csak ennyit mondott: „Majd meglátjuk, hogy Törpilla lesz… vagy Törp Papa. Ki tudja?”

A kilencszeres Grammy-díjas énekes azt is megerősítette, hogy a harmadik baba is „R” betűs nevet kap – ahogy két korábbi gyermeke, RZA és Riot Rose is. „Ez az egyetlen dolog, amin nem veszekszünk Rockykal” – mondta nevetve.