Robert C. Castel: Igazából nem tudjuk, mekkorák a károk

Irán atomprogramja évekig csak a háttérben mocorgott, most viszont újra forrósodik a helyzet: több nukleáris kutatólétesítmény megsemmisült, miközben a teheráni rezsim nem tett le atomhatalmi ambícióiról. A térség jövője egyre bizonytalanabb: Izrael továbbra is zéró toleranciát hirdet, a Közel-Kelet pedig egy újabb nukleáris válság küszöbén állhat. Mi jöhet most? Robert C. Castel az Origo felületein gyorselemez.

Robert C. Castel szerint nem lehet tudni biztosan, mekkora kárt okoztak az amerikai támadások az iráni Fordó atomlétesítményben – és ez rendben is van. Robert. C Castel szerint veszélyes a „független szakértők" mítosza „Nem tudjuk. Valószínűleg sokáig nem is fogjuk tudni” – mondta Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő az Origo műsorában az iráni Fordó atomlétesítmény elleni állítólagos amerikai csapásról. Szerinte ma már szinte lehetetlen objektív információt nyerni, hiszen a politikai és világnézeti elfogultságok szinte minden véleményt átitatnak, akár szakértői, akár kormányzati oldalról érkeznek. Nem vagyok biztos benne, hogy maga az iráni rendszer is pontosan tisztában van azzal, milyen károk érték a létesítményeit – tette hozzá. Castel rámutatott arra, hogy a közösségi médiát elárasztották a vélemények, de ezek nagy része „technológiai díszletek közé helyezett ideológiai hitvita”. A szakértő szerint különösen veszélyes a „független szakértők” mítosza, mivel ezek az elemzők egyrészt politikai világnézettel rendelkeznek, másrészt nem férnek hozzá titkosított hírszerzési adatokhoz, így véleményeik gyakran pontatlanok. „Kevesebb anyagból dolgoznak, és ez gyengíti a szakvéleményüket” – magyarázta. Szerinte a jelenlegi helyzetben a biztosan állítható legfontosabb dolog, hogy „valamilyen támadás történt” – ebben egyetértés van. Az viszont kizárható, hogy „a létesítmény teljesen elpusztult”, ahogy az is, hogy „egy haja szála sem görbült”. Castel úgy látja, a két szélsőség elvethető, de a „szürke árnyalatok” közötti igazságot még nem ismerjük. „Egyre több információ fog kiszivárogni, és ezek mozgásban fogják tartani a véleményeket a szürke skálán” – fogalmazott. A szakértő hasznos metaforával élve elmagyarázta az iráni atomprogram logikáját: „Ez olyan, mint egy létra, amin fokonként kell feljutni a bombáig. Ha egy fok kiesik, nem lehet továbbmászni.” A támadások célpontjai szerinte e létra ismert fokai voltak – de nem zárta ki, hogy vannak olyan létrafokok is, „amelyekről az izraeli és az amerikai hírszerzés sem tudott”. Ezek túlélték a támadásokat. Castel szerint fontos különbséget tenni aközött, hogy Irán „halakat” akar – vagyis néhány kész nukleáris töltetet a meglévő hasadóanyagból –, vagy „horgászbotot”, tehát egy teljes ciklust újraépíteni, amellyel rendszeresen tud új fegyvereket előállítani. Az első opció gyorsabb, kisebb kockázatú, de korlátozottabb. A második stratégia viszont kockázatosabb, de tartósabb elrettentő erőt jelentene.

Végül arra is figyelmeztetett, hogy önmagában egy atomfegyver birtoklása nem jelent védelmet, „csak akkor képez valódi atompajzsot, ha megvan a második csapás képessége is” – azaz ha egy első csapás után is marad bevethető fegyver. Ezt azonban Irán egyelőre nem érte el, így egy esetleges nukleáris fegyver birtoklása nem jelentene garanciát a biztonságra, sőt, növelheti is a sebezhetőséget. Castel összegzése szerint a jelenlegi vitában a legbölcsebb hozzáállás az óvatosság: Nem tudjuk, mennyi kár keletkezett – de az biztos, hogy valamennyi igen. A kérdés az, hogy ez elég-e ahhoz, hogy az iráni atomprogram létráján ne lehessen tovább mászni.

