SYLA – avagy Vörös Szabolcs és a hasznos idióták ereje

MAKE RUSSIA SMALL AGAIN, I’m Ukrainian, Slava Ukraini vagy éppen SYLA – csak egy pár olyan felirat, amit az ukrán elnök és környezete előszeretettel visel nem túl változatos színvilágú öltözékén. Három évvel ezelőtt az egész ukrán felső vezetés végre önmagává válhatott: ledobhatta magáról a kényelmetlen öltönyöket, a szoros nyakkendőket, és felvehette azt a szedett-vedett kapucnis ruházatot, mely harlemi külsőt kölcsönöz az egész ukrán háborús kormányzatnak. Ha már katonai junta-nak becézik őket, akkor végül is legyen meg a stílus is hozzá. Őket látván pedig akarva akaratlanul is elkezdjük dúdolni Coolio – Gangsta’s Paradise című örök klasszikusát.

Ukrajnában minden szupermarketben és benzinkúton lehet venni hasonló feliratú pólókat, csokikat, bögréget és sapkákat. Elvégre a hazafias nevelés is külön iparág abban az országban, ahol százezrek halnak meg egy célok nélküli háborúban.

Vörös Szabolcs, a VálaszOnline újságírója azonban nyilván nem egy benzinkúton vette azt a SYLA, vagyis ERŐ feliratos pólót, amiben büszkén feszített a Partizán műsorában. Ezt általában a politikusok is előszeretettel ajándékozzák szuvenírként a külföldieknek. A műsorban Vörös azután jelent meg, miután elkészítette élete interjúját azzal a Zelenszkijjel, aki nap, mint nap nyíltan fenyegeti Magyarországot, annak vezetőit, lakóit, illetve intézkedéseivel megfojtja a kárpátaljai magyarságot. A Tűzfalcsoport szúrta ki, hogy a póló bizony nem mindennapi, hiszen ezt a brandet az ukrán nacionalista, de mindinkább soviniszta körök viselik előszeretettel. Az ukrán márkát az Aviácija Galicsini, vagyis a Galíciai Légierő nevű cég gyártja. Ez már önmagában is beszédes, hiszen mint írják:

Az ukrán–nyugatias, katonai és repülési ihletésű dizájn mögött ugyanis egy olyan szimbolikus univerzum sejlik fel, amely elsősorban a nyugat-ukrajnai (különösen lviv-i, magyarul Lemberg) identitásra épülhet, és nem ritkán az ukrán nacionalista szubkultúrák stíluselemeit idézi. A VálaszOnline-os újságíró által viselt ruhaneműt a már említett Aviatsiya Halychyny cég gyártja, amely 2015 óta működik Lvivben. A cég szlogene szerint azoknak szól a ruházatuk, akik „érzik a szárnyaikat a hátuk mögött”. A márka gyakran hivatkozik az ukrán fegyveres erők támogatására, termékei között nem ritka az „UAF Support” címkével ellátott darab sem. A cég vizuális arculata – technikai grafikák, katonai motívumok, aerodinamikai képletek – mind-mind ukrán nacionalista értéket tükröznek.”

Hozzáteszik, hogy mindez nem meglepő, ugyanis a cég központja sem véletlenül Lemberg. Ez a város ugyanis nemcsak földrajzi értelemben számít Ukrajna nyugati bástyájának, hanem politikai és kulturális szempontból is.