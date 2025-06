Szándékosan ferdített a német közmédia a keresztények elleni mészárlásról

Az Aid to the Church in Need (ACN) katolikus segélyszervezet megerősítette a halálos áldozatok számát, és kijelentette, hogy az áldozatok között csecsemők, gyermekek és egész családok is voltak – hívja fel a figyelmet cikkében a V4NA nemzetközi hírügynökség.

XIV. Leó pápa elítélte a keresztények lemészárlását (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Holttestek hevertek mindenhol



– mondta Ukuma Jonathan Angbianbee, a falu papja. A Katolikus Hírügynökség (CNA) szerint a helyi templom elleni első támadást a rendőrség visszaverte. A támadók ezután a menekültek számára fenntartott menedékhelyekre menekültek, ahol benzinnel lelocsolták le és felgyújtották őket.

Néhány holttest felismerhetetlenségig elégett



– közölte az ACN. Az Amnesty International megerősítette, hogy családokat zártak be otthonaikba és élve elégettek.

Szörnyű mészárlás

XIV. Leó pápa „szörnyű mészárlásnak” nevezte a történteket és az áldozatokért imádkozott.

A szélsőséges üldöztetés ellenére a katolikus egyház növekszik az országban, rekordszámú hívő jár templomba. A mostani szörnyű mészárlás áldozatainak többsége belső menekült volt, akiknek a helyi katolikus misszió nyújtott menedéket



– írta a Vatican News vatikáni hírportál.

A vasárnapi Úrangyala imádság elmondása előtt a pápa „biztonságért, igazságosságért és békéért” imádkozott Nigériában, hozzátéve, hogy különösen a „Benue állam vidéki keresztény közösségekre” gondol, akik a szörnyű erőszak áldozatai.

A német közszolgálati média elbagatellizálja a keresztények elleni mészárlást

Annak ellenére, hogy több jelentés is megerősítette a keresztények elleni vallási alapú célpontosságot, a német állami műsorszolgáltató, a ZDF bagatellizálta a mészárlást. Ahelyett, hogy a keresztények elleni vallási alapú célpontossággal foglalkozna, tudósításában

a ZDF az erőszakot főként olyan tényezők eredményének tekintette, mint az éghajlatváltozás, a demográfiai nyomás és a termőföldekkel kapcsolatos viták.

A kritikusok azzal vádolják a ZDF-et, hogy szándékosan kihagyja a vallási feszültségeket a jelentéséből, és ideológiai alapon az éghajlatváltozásra összpontosít – hívta fel rá a figyelmet a The European Conservative hírportál.