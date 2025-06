Szánthó Miklós: Ukrajna erőltetett EU-csatlakozása csak egy eszköz a további brüsszeli központosításra

Szánthó Miklós azt írta, senki sem vitatja, hogy Ukrajna az orosz agresszió miatt háborúban szenved, ugyanakkor kiemeli „ez nem a mi háborúnk”. Szerinte „ez két szláv nép konfliktusa (volt), és a helyzetet a liberális globalista elit szándékosan az eszkaláció irányába tolta: segélyezéssel és katonai sisakok küldésével indult, ma katonák odavezényléséről van szó”. Úgy fogalmazott,

Kijevet nyugati szövetségesei, a globalista blokk megvezette, és elhitette, hogy ez Európa háborúja, melyben a harchoz minden pénzügyi és katonai segítséget megadnak, mert (szerintük) ennek a háborúnak csak a harctéren van megoldása.

A főigazgató szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „Weberek, Von der Leyenek és olyan ügynökeik, mint Magyar Péter” bátorítására mindezt el is hitte. A bejegyzésben azt írja, „kevés olyan döntéshozói hang volt – Európában konzekvensen jóformán csak Magyarországé –, mely a háború kitörése óta azt mondja, hogy bár a humanitárius segítséget meg kell adni Ukrajnának, a konfliktust mielőbbi tűzszünet és béketárgyalások irányába kell elmozdítani”.

Ez egészen extravagáns hangnak számított a háborúpárti kórus torka szakadt üvöltése közepette – aztán megérkezett Trump a Fehér Házba

– írta. Szánthó Miklós szerint Joe Biden korábbi amerikai elnök távozásával „Brüsszel elvesztette egyik legfőbb támogatóját, az új amerikai adminisztráció pedig tárgyalóasztalhoz ültette a háborúzó feleket és a háború szélesítése helyett Washington célja immáron egyértelműen a békefolyamat elősegítése”. Hozzátette, a magyar jobboldal már három éve ezt az álláspontot képviseli. Írásában kiemelte, Donald Trump amerikai elnök és kollégái egyértelművé tették, hogy „Ukrajna NATO-csatlakozása ki van zárva”.

Ebben a helyzetben „a Kijev mindenáron való támogatásába belebolonduló Brüsszel – felmérve, hogy fegyvernyugvás esetén fegyverekre nem lesz szükség – előjött a gyorsított uniós csatlakozás tervével” – olvasható a bejegyzésben.

A főigazgató felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával a háborús helyzetet is beléptetnék az EU-ba, hiszen – mint írja – egy jelenleg háborúban álló országot akarnak gyorsítottan, még 2030 előtt felvenni. Rámutatott, ha a tűzszünet vagy a béke meg is valósul, Ukrajna még sok évig a „háború sújtotta terület” lesz, annak összes következményével együtt. Szerinte a problémakör része az is, hogy „jelenleg senkinek – se Brüsszelnek, se Zelenszkijéknek – fogalma sincs olyan alapvető integrációs követelményekről, hogy mekkora az ország területe, lakossága, ezzel összefüggésben gazdasági kapacitása”.

Ukrajna még a legjóindulatúbb elemzések szerint sem működött államként és a Brüsszelben sokat emlegetett demokráciaként – sokkal inkább egyféle (poszt)szovjet örökségként egymással vetélkedő oligarcha-csoportok irányították 1991 óta

– folytatta. Mint írta, ennek köszönhető, hogy az országban az „európai standardoktól radikálisan eltérő paradigmák alapján funkcionál az államigazgatás, a társadalombiztosítás, a nyugdíjrendszer vagy az egészségügy”.

Az Európai Unió bürokráciája által gyártott országjelentések szerint sem tesz eleget Ukrajna a felvételi tárgyalások megkezdéséhez szükséges jogi, gazdasági és igazgatási feltételeknek se

– közölte. Szánthó Miklós úgy fogalmazott,

ha Ukrajna jelenlegi/közeljövőbeni állapotában csatlakozna az Unióhoz, az beláthatatlan gazdasági, közbiztonsági, közegészségügyi következményekkel járna az EU egészére nézve. Szerinte „mivel nem tudjuk, mi is pontosan az az Ukrajnának hívott terület, kontrollálhatatlan lenne a szervezett bűnözés, a járványok vagy éppen a génmódosított mezőgazdasági termékek beáramlása”.

Mindezek mellett felborulna az EU jelenlegi finanszírozási struktúrája, „mivel jóformán kizárólag az alulfejlett ukrán régiók lennének jogosultak támogatásokra: csak Magyarországra nézve a szórást mutató becslések szerint 10-20 ezer milliárd forintba kerülne Ukrajna csatlakozása – azaz 1-2 millió forintjába minden magyarnak, évente” – olvasható az írásban.