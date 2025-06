Kiderült, hogy miért végződött tragédiával a 14. Székely Vágta fináléja

A rajt után Tamás Csaba, Sepsiszentgyörgy ötszörös bajnoka azonnal élre tört Chi Lo Sa Chomodus nevű lovával, ám a második körben tragikus baleset történt: a ló megbotlott, és lovasával együtt a földre zuhant. A 14. Székely Vágta versenyzőjét mentő szállította kórházba, állapota stabil, de megsérült - írja a Maszol.

Tragédiával végződött a 14. Székely Vágta.

Fotó: Maszol

Tragédiába torkollott 14. Székely Vágta

Tamás Csaba az első két körben végig vezetett, ám a harmadik körben súlyos balesetet szenvedett így nem folytathatta a versenyt. A versenyző lovát többszörös lábszártörés miatt a helyszínen el kellett altatni. A ló korábban szerzett kisebb sérülésekből lábadozott.

A bukás után szakértők szerint elképzelhető, hogy egy korábbi sérülés játszott közre a tragikus balesetben.

Csaba és a ló jól összeszokott párost alkottak, a nézők többsége az ő győzelmét várta – a bukás és a ló elvesztése sokakat megrázott a helyszínen.

A célba ért versenyzők

A 2025-ös Székely Vágta győztese Varga Mátyás lett, aki Rozi nevű lovával ért elsőként célba. A második helyet Bálint Szilamér, a harmadikat pedig Farkas Dán szerezte meg. A fiatalok versenyében, a Góbé Futamban Papp Alpár diadalmaskodott Táltos nevű lovával. Őt Kelemen Sándor Géza, Török Csaba és Fülöp Armand követték. A telivér lovak számára rendezett Góbé+ Futamot Incze Dorka nyerte, de célba érkezés után leesett a lóról – szerencsére nem szenvedett súlyos sérülést.

Ünneplés és könnyek

A díjátadón megható pillanatoknak lehettek tanúi a résztvevők: a szervezők minden döntőbe jutott lovast külön köszöntöttek. A szervezők megerősítették, hogy

a döntő valamennyi résztvevője – köztük a balesetet szenvedett Tamás Csaba is – jogosult a 2025. október 3–5. között Szilvásváradon megrendezésre kerülő Nemzeti Vágtán való indulásra.

A háromnapos rendezvény során kézműves vásár, gyermekprogramok és lovas bemutatók is szórakoztatták a közönséget. A díjugratókon több erdélyi lovarda fiataljai mutatták be tehetségüket és fegyelmezettségüket. A Székely Vágta idén is több volt, mint verseny: a székely közösség összetartozásának és hagyományainak ünnepe.