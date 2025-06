Szijjártó Péter: a Siemens Energy Magyarországra helyezi a nukleáris irányítástechnikai részlegét

A misztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a Paks II. irányítástechnikájának elkészítésére vonatkozó tendert a francia Framatome és a német Siemens konzorciuma nyerte meg, de mivel kettős felhasználású technológiáról van szó, az adott országok engedélyei is szükségesek a külföldi alkalmazáshoz, amit a párizsi vezetés meg is adott, az előző berlini kormány zöldpárti tagjai azonban nem.

Áthidaló megoldásként az a Magyarország szempontjából előnyös döntés született, hogy a Siemens a Paks II.-höz kapcsolódó nukleáris irányítástechnikai részleget idehelyezi Budapestre. Ez a folyamat már zajlik is

– tudatta.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy ez Magyarország számára azért kedvező, mert ezáltal jelentős high-tech ipari kapacitás jön létre hazánkban, és a magyar hatóságoknak kell engedélyezniük a felhasználást. „És a hatáskörrel rendelkező magyar hatóságok ezt az engedélyt megadták, azaz a korábbi német engedély hiányából fakadó problémát sikerült orvosolni magyar hatósági engedéllyel" – húzta alá.

Tehát Paks II. idegrendszerének, vagyis Paks II. irányítástechnikájának létrehozása az eredeti szándék szerint a Framatome és a Siemens együttműködésével így lehetővé vált, azaz az eredeti tervek szerint megvalósulhat

– folytatta.

„Ez azért is jó, mert a világ számos pontján működnek úgy atomerőművek, hogy a primer kör az orosz, az irányítástechnika pedig nyugat-európai, tehát ma egy újabb fontos lépést tettünk Magyarország energiaszuverenitása és a Paks II. beruházás sikere felé" – mondta.

Köszönjük a Siemens Energy magyarországi ügyvezető igazgatójának és a Siemens Energy magyarországi munkavállalóinak, mérnökeinek azt a kiváló teljesítményt, amellyel lehetővé tették, hogy részben Made in Hungary lehessen a paksi atomerőmű irányítástechnikája

- fűzte hozzá.

A miniszter leszögezte, hogy napjainkban Európa és a világ is folyamatos energiaválsággal néz szembe, és a tengerparttal, illetve jelentősebb kőolaj- vagy földgázmezőkkel nem rendelkező országok helyzete különösen kényes ebből a szempontból.

Az ilyen, szárazföld által körülzárt államok rá vannak utalva a szomszédok jóindulatára, ami azért nem mindig adott. Ezt Magyarország esetében pontosan tudjuk, mivel Ukrajna az elmúlt időszakban számos olyan döntést hozott, amely döntésekkel Magyarország energiaellátásának a biztonságát tette kockára vagy legalábbis nehezítette meg

– fogalmazott.