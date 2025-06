Szijjártó Péter: Az Egyesült Államok megerősítette elkötelezettségét a béke megteremtése mellett

A miniszter végül háláját fejezte ki Törökországnak is, amiért korábban sikeresen közvetített a háborús felek között, és most is helyszínt biztosít a közvetlen orosz-ukrán tárgyalásoknak.

"Jól mondta a török kolléga, hogy a világban zajló háborúk és fegyveres konfliktusok, s közöttük a közel-keleti is oda vezethetnek, hogy

kereskedelmi útvonalakat zárnak le, hogy súlyos migrációs hullámok indulnak el, hogy energiapiaci válság jön létre, a terrorizmus pedig globálisan egyre súlyosabbá válik. Ezeket mind meg kell előzni, a háborús konfliktusokat a béke irányába kell elvinni,

de a béke irányába csak diplomácián és párbeszéden keresztül lehet eljutni" - vélekedett.

Végül újságírói kérdésekre válaszolva jó hírnek nevezte, hogy a csúcstalálkozó záródokumentuma nem élezi tovább a feszültséget Oroszországgal, hiszen ehelyett inkább tárgyalásos rendezésre van szükség. Továbbá megerősítette, hogy nem született most semmilyen döntés Ukrajna vonatkozásában, és noha voltak ezúttal is tagországok, amelyek kiálltak Kijev felvétele mellett, az Egyesült Államok és más fontos szövetségesek álláspontja is világos ez ügyben.

"A csúcstalálkozó záródokumentumában az a bizonyos kifejezés, amely tavaly benne volt a washingtoni deklarációban, hogy ’Ukrajna egy megfordíthatatlan úton halad a NATO felé', ez már nincsen benne. Ez, azt hiszem, hogy önmagáért beszél. Mi ezt üdvözöljük, ez így helyes. Ukrajna NATO-tagsága a harmadik világháborúval lenne egyenlő, és azt mi nagyon-nagyon nem szeretnénk" - összegzett.