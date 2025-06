Brüsszeli támadás készül Magyarország energiabiztonsága ellen – írta Szijjártó Péter külügyminiszter a közösségi médiában, aki szerint az Unió a rezsicsökkentés lehetőségét veszélyezteti. A tárcavezető arra emlékeztetett: Brüsszel már korábban is sorra utasította el a magyar és délkelet-európai kéréseket a földgázszállítási kapacitások bővítésére. Szijjártó Péter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a mai athéni találkozón is az energiabiztonság lesz a központi téma.

Szijjártó Péter Facebook-oldalán figyelmeztetett: Brüsszel arra készül, hogy kinyírja Magyarország energiabiztonságát és a magyar rezsicsökkentést. írta, hozzátette: Sajnos Délkelet-Európa megtapasztalhatta már, hogy milyen az, amikor Brüsszel nem támogatja az energiabiztonságot, hiszen korábban minden olyan kérésünket elutasították, amely arra vonatkozott, hogy ebben a térségben földgázszállítási kapacitásokat növeljünk meg. Ma Athénban is az energiabiztonság lesz a téma. Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, Brüsszel tervezi az orosz gázimportra vonatkozó tilalom bevezetését, ami a magyar kormánynak komoly gondot okoz – különösen az energiaárak és a rezsicsökkentés miatt. Ma Athénban kerül sor egy nagy nemzetközi energiaügyi csúcsra, fókuszában többek között a kelet-mediterráni energiabiztonság áll.

