Szijjártó Péter: Egy újabb lépéssel közelebb egy álom felé

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter gratulált Molnár Martin győzelméhez a brit F4-es bajnokságban. „Magyar F1 futam mellett legyen magyar F1 pilóta is!” – írta a miniszter közösségi oldalán, megosztva az Index cikkét, amely szerint a 16 éves versenyző a sportág történetében első magyarként nyert futamot egy FIA által felügyelt Formula–4-es sorozatban.

Szijjártó Péter gratulált az ifjú versenyzőnek

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Szijjártó Péter gratulált az ifjú versenyzőnek

Molnár Martin a Thruxtonban rendezett versenyen a Virtuosi Racing színeiben aratott diadalt. A pénteki szabadedzéseken már jól teljesített, majd a szombati első futamon az élre rajtolt, és magabiztos vezetéssel nyerte meg a versenyt. A második futamon a 10. helyről indulva is pontot szerzett, így összetettben a második helyen áll. Szijjártó Péter posztjában arra is utalt, hogy az űrkutatás és az autósport terén is nagy célok vezérlik Magyarországot.

Hitetlenkedőknek: hamarosan újra magyar űrhajós megy az űrbe…

– írta. Molnár Martin a verseny után úgy fogalmazott, hogy az első győzelem csak egy lépcsőfok, a cél a bajnoki cím és hosszabb távon a Formula–1.