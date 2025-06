Szijjártó Péter: Igazi olimpiai nemzet vagyunk – videó

Afrika hatása már nem csupán a globális politikában és gazdaságban érzékelhető, hanem a sportvilágban is egyre hangsúlyosabb – ezt bizonyítja az is, hogy most először afrikai elnöke lett a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak. Ahogy az Origón is beszámoltunk róla, Szijjártó Péter többször hangsúlyozta, hogy a sport lehet a legjobb eszköz a világ újbóli blokkosodásának megakadályozására.

Szijjártó Péter külügyminiszter és Mustapha Berraf, az Afrikai Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetségének (ANOCA) elnöke

Fotó: Facebook

Afrika a világpolitika és a világgazdaság után és mellett a világ sportéletének is immáron meghatározó ereje. Mi egy igazi olimpiai nemzet vagyunk, mi ott voltunk a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megalapításánál

– mondta Szijjártó Péter. Ezután kitért arra, hogy a magyar versenyzők minden olimpián részt vettek – amin szabad akaratukból részt vehettek –, így a kölcsönös tisztelet Magyarország és Afrika között az olimpiai mozgalomban betöltött súlyunknál fogva is megvan.

Ezért ma abban egyeztünk meg, hogy két megállapodást is kötünk az Afrikai Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetségével, amelynek elnökét ma itt Dunakeszin fogadhattam

– emelte ki. Az egyik megállapodás arról szól, hogy afrikai sportvezetők számára sportdiplomáciai képzéseket tartanak majd a Magyar Diplomáciai Akadémián. A másik megállapodás pedig arról szól, hogy az Afrikai Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetsége által jelölt fiatal afrikai sportolókat, sportösztöndíjakkal fogadnak majd magyarországi egyetemek – mondta a külügyminiszter.