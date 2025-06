Szijjártó Péter: Minden eszközt bevetünk a Von der Leyen-Zelenszkij-terv megakadályozása érdekében

Elmondta, Magyarországon a csővezeték-rendszer úgy jött létre, hogy az ország több forrásból is ellátja magát, ezek között ott van az orosz forrás is, amely nélkül fizikailag nem ellátható Magyarország. Ennek több oka is van, köztük azzal, hogy Ukrajna lezárta az országán át Magyarországra érkező vezetéket, a horvátok pedig továbbra sem növelték megfelelő mértékben a rajtuk keresztül átvezető infrastruktúra kapacitását és még árakat is emeltek – mondta.

Kiemelte, ha Magyarország nem vásárolhatna orosz forrásból, az brutális áremelkedést jelentene az ország számára. Hozzátette, a kormány nem hajlandó veszélybe sodorni Magyarország energiaellátását, mert kötelességük megoldani azt, hogy a magyar családok lakásaiban, házaiban legyen fűtés és meleg víz, valamint a gyárak is tudjanak működni.