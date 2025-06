Rendkívüli bejelentés: Budapest és Pozsony közösen vétózta meg Von der Leyen tervét

A kormány minden eszközt bevet a Von der Leyen–Zelenszkij-terv megakadályozása érdekében, mert nem hajlandó veszélybe sodorni Magyarország energiaellátását. Kötelességük megoldani azt, hogy a magyar családok lakásaiban, házaiban legyen fűtés és meleg víz, valamint a gyárak is tudjanak működni – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Szijjártó Péter Luxemburgban képviseli Magyarországot az energiaügyi ülésen, ahol a rezsiemelést okozó brüsszeli tervet tárgyalják.

Szijjártó Péter Luxemburgból jelentkezett be hétfőn, ahol az Európai Unió energiaminiszteri tanácsa a Von der Leyen–Zelenszkij-tervet tárgyalja. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Brüsszel célja, hogy ellehetetlenítse az olcsó földgáz és kőolaj vásárlását, aminek következtében a magyar családoknak akár kétszeres, háromszoros vagy négyszeres rezsit kellene fizetniük.

– fogalmazott Szijjártó, hozzátéve: nemcsak az Európai Bizottság, hanem több tagállam is elkötelezetten támogatja a tervet, amely főként Közép-Európát és Magyarországot sújtaná. A miniszter súlyosan demagóg vitáról számolt be, amelyben több ország politikai kérdésként kezelte az energiaellátást. Ezzel szemben – mondta – Magyarország számára ez fizikai valóság, nem ideológiai ügy.

– hangsúlyozta. Szerinte a Von der Leyen–Zelenszkij-terv hatásai eltérően érintik a tagállamokat, de Brüsszel nem veszi figyelembe ezeket a különbségeket.

Szijjártó: A brüsszeli terv súlyosan sérti Magyarország szuverenitását

Szijjártó Péter szerint súlyosan sérti Magyarország szuverenitását az a brüsszeli javaslat, amely az orosz energiahordozóktól való leválasztásra kötelezné az uniós tagállamokat. A luxembourgi energiaminiszteri tanácsülés után nyilatkozó külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt: a Von der Leyen–Zelenszkij-terv a szolidaritás, a biztonság és a diverzifikáció jelszavait hangoztatja, de épp ezek ellentétéhez vezetne, ha átmegy.

A miniszter emlékeztetett: az uniós alapszerződés szerint az energiapolitika nemzeti hatáskör, azaz minden országnak saját joga eldönteni, kitől vásárol energiahordozót. Ennek ellenére Brüsszel – több tagállam támogatásával – el akarja vágni az olcsó, megbízható orosz forrásokat, ami Magyarország számára súlyos függőségi helyzetet és ellátási kockázatot idézne elő.

Szijjártó kiemelte: a kőolajszállítás esetében két vezeték közül az egyiket elzárná a terv, ami a horvátok monopolhelyzetét erősítené, akik már most is ötszörös tranzitdíjat kérnek. A földgáz esetében hasonló a helyzet: az ukrán útvonal már lezárult, most a Török Áramlat kerülne veszélybe.

– figyelmeztetett. A miniszter szerint Brüsszel képmutató módon beszél szolidaritásról, miközben senki nem emelte fel a szavát, amikor Ukrajna elzárta a magyar irányú gázvezetéket, vagy amikor Horvátország extrém mértékben emelte a díjakat. A brüsszeli terv végrehajtása évente 800 milliárd forintos pluszterhet róna Magyarországra, és a családok rezsiköltsége akár 2–4-szeresére nőhet.

Ezért – mondta Szijjártó – „mindent be kell vetnünk, hogy megakadályozzuk a terv átnyomását”.

Magyarország és Szlovákia közösen vétózta meg Brüsszel energiapolitikai nyomásgyakorlását

Magyarország Szlovákiával együtt megakadályozta, hogy az uniós tanács hivatalosan is felszólítsa az Európai Bizottságot az orosz energiahordozók kiszorítására irányuló Von der Leyen–Zelenszkij-terv előmozdítására – jelentette be Szijjártó Péter Luxembourgban.

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: a Közel-Keleten kirobbant izraeli–iráni konfliktus már most is komoly áremelkedéseket okozott a világpiacon, így teljesen felelőtlen lenne újabb kockázatokat beépíteni az európai energiaellátásba.

A magyar kormány kezdeményezte, hogy az Európai Bizottság ne terjesszen elő jogszabályjavaslatot, amely kötelezően tiltana bizonyos energiaforrásokat. Szijjártó szerint Brüsszel azonban rohamléptekkel dolgozik a tervezeten, és ezzel egyértelműen Kijev érdekeit helyezi előtérbe.