Szijjártó Péter: 7 magyar állampolgár már kikerült a konfliktuszónából

Ahogy arról az Origo is beszámolt, több evakuációs művelet is folyamatban van a Közel-Keleten a magyar állampolgárok kimenekítése érdekében – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, a közel-keleti térségben sajnos egyre súlyosabb a biztonsági helyzet azzal, hogy Irán és Izrael most már nem csak egymás fővárosait támadja.

A konfliktuszóna kiszélesedése megnöveli azon magyarok számát is, akik veszélybe kerülhetnek a térségben, így egyre több állampolgárunk kér segítséget a hazajutásban, az evakuáció azonban most lényegesen bonyolultabb, mivel Irán és Izrael lezárták légtereiket, így most több összetett műveletünk zajlik, több közel-keleti ország területén – fogalmazott a tárcavezető.

Az első evakuációs akció ezekben a percekben már megnyugtató fázisába ért, miután a szlovákok által szervezett mentesítőjárat elhagyta Jordánia légterét, fedélzetén 7 magyar állampolgárral, akik így kikerültek a konfliktuszónából. Ők rövidesen landolnak Cipruson, ahol konzuljaink már várják őket, majd holnap tovább indulnak Pozsonyba. Köszönjük szlovák barátainknak az együttműködést, nem ez az első közös evakuációs műveletünk, mindig is számíthattunk egymásra és ez a jövőben sem fog változni.”

A tárcavezető hozzátette, további műveletek is szervezés, illetve kivitelezés alatt vannak, ezeken tovább dolgoznak, és bízik benne, hogy „rövidesen újabb jó hírrel tudunk szolgálni”.