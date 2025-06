Béke, üzlet és új lehetőségek – Szijjártó Péter Mexikóban tárgyalt

Szijjártó Péter a közösségi médiában osztott meg videót Mexikóvárosban tett látogatása kapcsán, melyben elhangzik:

„Egy óceán és legalább 13 órányi repülőút választ el minket, Mexikót és Magyarországot, mégis fontos kérdésekben egy követ fújunk” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mexikói látogatásán.

Hangsúlyozta:

Ukrajna vonatkozásában is egyetértés van, hiszen sem Magyarország, sem Mexikó nem támogatja a világ blokkosodását. Nem kizárni kell egymást a tárgyalásokból, hanem minden háborúzó felet az asztal köré kell ültetni, és úgy kell megállapodni. Ezt nagyra becsüljük, hogy Mexikó is őszintén és bátran felvállalja ezt az álláspontot, még ha emiatt – hozzánk hasonlóan – sok támadás is éri őket.

A gazdasági kapcsolatokról szólva kiemelte: „Amikor Magyarország és Latin-Amerika gazdasági együttműködéséről beszélünk, az kétharmad részben magyar–mexikói együttműködést jelent. A kétoldalú kereskedelmi forgalom meghaladta a 2 milliárd dollárt – ez abszolút rekord. Találkoztam azokkal a vállalatvezetőkkel, akik magyar cégekkel működnek együtt vagy maguk is magyar vállalatként fektettek be Mexikóban. A magyar gazdaság lehetőségei, ha nem is korlátlanul, de elég széleskörűek itt.”

A diplomáciai kapcsolatok kapcsán emlékeztetett:

Jövőre ünnepeljük a 100 éves diplomáciai kapcsolatfelvételt, ami Magyarország egyik leghosszabb távú külkapcsolata. A mexikói külügyminiszter kollégám – akivel ma össze is tegeződtünk – megígérte, hogy a jövő évi évfordulóra eljön Magyarországra. Ezzel lezárhatjuk azt a szomorú időszakot, hogy 27 éve nem járt mexikói külügyminiszter nálunk.

„Úgy megyünk el innen Mexikóból, hogy egy sor új lehetőséget találtunk, és a magyar gazdaság számára újabb ajtókat nyitottunk meg” – zárta gondolatait a miniszter.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Szijjártó Péter találkozott Mexikóváros püspökével is, aki elismerően nyilatkozott a magyar kormány keresztény alapokra épített, családokat támogató politikájáról. A miniszter szerint ez is mutatja, hogy a magyar modell híre messzire eljutott, és a katolikus egyház Mexikóban is fontos békeközvetítő szerepet tölt be.