A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Samsung SDI új kutatás-fejlesztési központjának átadásán arról számolt be, hogy a dél-koreai vállalat körülbelül 22,5 milliárd forintos beruházása az akkumulátorgyártás folyamatfejlesztését célozza. A projekthez az állam 5,5 milliárd forint támogatást adott, ezzel is hozzájárulván számos magas hozzáadott értékű, komoly mérnöki teljesítményt igénylő munkahely létrehozásához.

Szijjártó Péter: A Samsung SDI átadta a valaha volt egyik legnagyobb kutatás-fejlesztési beruházást Magyarországon

Tájékoztatása szerint ezen beruházás nyomán tovább nőhet az elektromos akkumulátorok kapacitása és biztonsága a gyártás gazdaságosságának és fenntarthatóságának javulása mellett. Beszédében kifejtette, hogy a hazánkban 2018 óta működő Samsung SDI együttműködik a legnagyobb műszaki egyetemekkel, ezáltal kiveszi a részét a hazai felsőoktatás modernizálásából is. Erre példaként említette, hogy ezt a mostani beruházást is az Óbudai Egyetemmel és a Budapesti Műszaki Egyetemmel együtt hajtja végre a cég, amelynek öt globális kutatás-fejlesztési központja közül az egyik Gödön lesz. Valamint arra is kitért, hogy az utóbbi tíz év során hatvanöt nagy kutatás-fejlesztési beruházás érkezett Magyarországra,

amelyek mind nagyban segítették a gazdaság dimenzióváltását, és a magyar autóipart a gyártás mellett az innovációs világtérképre is feltették.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy míg hosszú időn keresztül a világgazdaság erőközpontja Nyugaton volt, mára ez a helyzet teljesen megváltozott, a XXI. század első két évtizedének legnagyobb nyertese Ázsia, és a keleti vállalatok előretörése minden bizonnyal töretlenül fog továbbra is zajlani.

Felidézte, hogy a magyar kormány 2010-ben hirdette meg a keleti nyitási stratégiáját, amiről mostanra bebizonyosodott, hogy jó döntés volt, s így hazánk élen jár a kelet-nyugati együttműködésben, amelyet szavai szerint nem korlátozni, hanem támogatni és bátorítani kell. Aláhúzta, hogy a keletről érkező beruházások nagy szerepet játszanak a magyar gazdaság fejlődésében, amit jól mutat, hogy ma a kínai, a dél-koreai és a japán vállalatok is a tíz legnagyobb beruházói közösség között vannak.

Mi itt, Magyarországon soha nem diszkrimináltunk a beruházó vállalatok között a nemzetiség alapján. Nekünk egy dolog számít: a hozzánk érkező beruházó tartsa tiszteletben a magyarországi szabályokat, tartsa tiszteletben a törvényeket, és hozzon létre megbízható munkahelyeket

– szögezte le.