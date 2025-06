A legmagasabb terrorkészültség lépett életbe egész Olaszországban azt követően, hogy az Amerikai Egyesült Államok megtámadta Irán atomlétesítményeit.

A napokban fokozták a terrorkészültséget, majd Giorgia Meloni miniszterelnök rendkívüli nemzetbiztonsági tanácskozást hívott össze

Fotó: AFP

Giorgia Meloni miniszterelnök rendkívüli nemzetbiztonsági tanácskozást hívott össze a helyzet megvitatására az érintett minisztériumok vezetőivel.

Az egyeztetéseken részt vett Alfredo Mantovano titkosszolgálatokért felelős államtitkár, Guido Crosetto védelmi miniszter, Antonio Tajani külügyminiszter. Az olasz kormányfő telefonon egyeztetett az európai vezetőkkel a geopolitikai helyzetről.

Matteo Pintedosi belügyminiszter a napokban jelentette be, hogy fokozták a terrorkészültséget. Az amerikai beavatkozás azonban újabb belbiztonsági kockázatokat vet fel, ezért a legmagasabb készültséget rendelték el országos szinten.

29 ezer kiemelt helyszín védelme mellett 10 ezer infrastrukturális létesítményt is rendkívüli hatósági jelenléttel ellenőriznek.

Tovább fokozták a terrorveszély-felmérésekre és megelőzésekre irányuló tevékenységeket, és a kiemelt helyszíneken a legmagasabb fokozatot vezették be.

Rendkívüli hatósági jelenlétet biztosítanak a közel-keleti krízisben érintett országok, Izrael, Irán és az Amerikai Egyesült Államok külképviseletein, valamint a diplomaták lakhelyein. Ez majdnem 250 helyszínt jelent országos szinten. Többek között a washingtoni nagykövet is kiemelt védelmet élvez. A Pápai Városállam környékén is a legmagasabb készültség van érvényben, valamint minden olyan eseményen, ahol a szentatya személyesen is részt vesz.

A belügyminisztérium a terrorelhárítási bizottság ülését követően döntött úgy, hogy a nemzetközi geopolitikai helyzet elmérgesedése szükségessé teszi a legmagasabb terrorkészültség bevezetését. A maximális készültség az Olaszországban található amerikai bázisokra is kiterjed, és megerősítették a katonaság biztonságát garantáló intézkedéseket.

A közel-keleti konfliktus továbbterjedésével kapcsolatban Antonio Tajani olasz külügyminiszter tájékoztatást adott arról, hogy az olasz bázisok nem vesznek részt a térségben zajló támadásokban vagy katonai műveletekben. Mint mondta,

jelenleg nem fenyegeti veszély az olasz hadsereget.

Az Egyesült Államok részéről nem érkezett kérés feléjük, és egyetlen olasz repülőgép sem vett részt Teherán megtámadásában.

Iránban a hatóságok letartóztatták egy meg nem nevezett európai ország állampolgárát, aki a gyanú szerint Izraelnek kémkedett

– derült ki az iráni állami televízió bejelentéséből. Az igazságügyi hatóságokra hivatkozó tájékoztatás szerint a letartóztatott személy – akit a nyugati Hamadán tartományban fogtak el – turistaként érkezett az országba, és „azt a feladatot kapta, hogy hálózatot szervezzen, hírszerzési információkat gyűjtsön és zavarokat okozzon a rakétarendszerekben”. A több mint egy hete kitört izraeli-iráni konfliktus ideje alatt többször adtak hírt kémek őrizetbe vételéről Irán területén.