A Modern Talking énekese, ahogy még sosem láttuk és egy szívfacsaró dal – videó

A „Du Weinst Um Ihn” című, fájdalmasan szép ballada felvétele igazi gyöngyszem. A barna hajú fiatal énekes, Thomas Anders öltönyben, zongorakísérettel adja elő a dalt, sallang és effektek nélkül – csak a hangja, a hangszer, és a színpad. Korábban arról is írtunk, hogy megdöbbentő, hogy néz ki 70 évesen a Modern Talking sztárja.

Thomas Anders, a Modern Talking énekese ma és egykor

Fotó: Thomas Anders Facebook

A közönség tapssal fogadta a már akkor is jóképű fiatalembert, aki nemcsak énekelt, de teljes szívvel jelen volt. A kamera imádta, ő pedig kacéran, magabiztosan tekintett bele. A dal végére már állva énekelt, olyan átéléssel, amit ritkán látni.

Ez a felvétel nemcsak zenei, hanem vizuális időutazás is – bepillantást nyerhetünk egy sztár születésének pillanatába. A videó ma is elérhető a YouTube-on – igazi retró csemege a rajongóknak – számolt be róla a Kisalföld.

Előkerült Thomas Anders első tévés fellépése, még bőven a Modern Talking előtti időkből: