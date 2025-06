Pár nappal beelőzött a titkos csoport, ők mozgatják a NATO- és az EU-csúcs bábjait

A tanácskozás legelvakultabban Ukrajna-párti meghívottai között volt Anne Applebaum amerikai író és férje, Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter. Mindketten élesen Ukrajna-pártiként és Magyarország-ellenesként ismert politikai szereplők. Applebaum korábban a 2022-es országgyűlési választásokon a magyarországi ellenzéket támogató Action for Democracy amerikai fedőszerv tanácsadója is volt. Sikorski a jobboldalellenes Donald Tusk előző és mostani kormányának is tagja.