Az Egyesült Államok hétvégi légitámadásai súlyos csapást mértek Irán nukleáris programjára, gyakorlatilag lenullázva Teherán atomfegyver-gyártási képességeit – jelentette ki Steve Witkoff, a Trump-kormány közel-keleti különmegbízottja kedden este. A diplomata szerint az amerikai sajtó több orgánuma ezzel ellentétes információkat közölt, amelyek szerinte félrevezetőek – számolt be a The Times of Israel.

Trump csapásai végleg megsemmisítették Irán nukleáris programját (Fotó: - / Satellite image ©2025 Maxar Tech)

A Donald Trump elnök utasítására végrehajtott művelet három stratégiai létesítményt ért: az iszfaháni, a natanzi és a fordói nukleáris központokat.

Irán atomprogramja évekre visszavetve

„A centrifugák nagy része, ha nem az összes, súlyosan megsérült vagy megsemmisült. Több szakértővel egyetértésben úgy gondolom, hogy a program újraindítása szinte lehetetlen lesz – ehhez évek kellenek majd” – fogalmazott Witkoff a Fox News „The Ingraham Angle” című műsorában.

A különmegbízott élesen bírálta azokat a médiában megjelent értesüléseket, amelyek szerint az iráni atomprogram túlélte volna a csapásokat. Ezeket „teljesen abszurdnak” nevezte.

Emellett határozottan elítélte azt is, hogy bizalmas dokumentumok szivárogtak ki a három célpont károsodásáról.

„Teljesen mindegy, hogy milyen információról van szó, és melyik oldalról történt a kiszivárogtatás – ez elfogadhatatlan. Ez árulás. Vizsgálatot kell indítani, és aki felelős, annak vállalnia kell a következményeket. Ilyen adatok kiszivárgása emberéletekbe is kerülhet a jövőben” – mondta.

Witkoff végül hangsúlyozta:

nem volt szó „örök háborúról” vagy esztelen erőfitogtatásról. Szerinte a katonai fellépés pontos célt szolgált, és az amerikai közvélemény nagy része ezt támogatja.

„Ott voltam ezeknél a megbeszéléseknél. Láttam a főparancsnokunkat dönteni. Trump pontosan tudja, mikor kell megnyomni a gombot, és mikor kell visszalépni. Most elérte, amit akart – és ezzel vége is volt” – tette hozzá a különmegbízott.

Rafael Grossi az iráni nukleáris ellenőrzések újraindítására szólított fel

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetője, Rafael Grossi felszólította Iránt, hogy a tűzszünetet követően folytassa az együttműködést a nemzetközi nukleáris ellenőrzések terén. Grossi elmondta, hogy levélben sürgetett találkozót Irán külügyminiszterével, és hangsúlyozta: a megállapodás kulcsa a transzparens ellenőrzés. A NAÜ szakértői a háborús időszak alatt is Iránban maradtak, és készen állnak a nukleáris létesítmények újbóli ellenőrzésére, különös tekintettel a közel fegyverminőségű dúsított uránkészletekre. Irán azonban korábban kilátásba helyezte az együttműködés felfüggesztését. Noha az izraeli és amerikai légicsapások mértéke még nem ismert, Teherán jelezte: folytatni kívánja nukleáris programját.