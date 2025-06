Trump világos üzenetet visz a G7-csúcsra

Trump vasárnap érkezik Kanadába, hogy részt vegyen a G7-országok csúcstalálkozóján, ahol a világgazdaság kulcskérdéseiről és a globális biztonsági helyzetről egyeztetnek a vezetők. A találkozó kiemelt témái között szerepel a kereskedelem, az ukrajnai háború és a közel-keleti események.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Trump a G7-csúcsra is határozott állásponttal érkezik

A korábbi évekből ismert határozott, sokszor újító jellegű amerikai megközelítés most is érezteti majd hatását. Bár a közös zárónyilatkozat elmaradhat, a csúcson várhatóan konstruktív viták zajlanak majd az egyes országok eltérő nézőpontjairól – külön dokumentumok formájában. A cél, hogy minden résztvevő ország világosan kifejezhesse prioritásait. Trump következetesen azon az állásponton van, hogy az Egyesült Államok érdekeit szem előtt tartva kell részt venni a nemzetközi együttműködésekben.

Nem úgy tekint ezekre a szervezetekre, mint amelyek mélyítik vagy kiterjesztik Amerika befolyását

– mondta Rachel Rizzo, az Atlantic Council szakértője.

Ezeket inkább keretrendszerként látja, amelyeken belül világosan kell érvényesíteni a nemzeti érdekeket.

Kanada új miniszterelnöke, Mark Carney is a megegyezés lehetőségét keresi. A csúcstalálkozó számára fontos bemutatkozás, amely során igyekszik szorosabbra fűzni az együttműködést az Egyesült Államokkal és más szövetségesekkel. Trump nem titkolja, hogy a kereskedelmi kapcsolatok kiegyensúlyozása és az amerikai ipar védelme számára kiemelten fontos. Az elmúlt időszakban többször is szóvá tette a kínai dömpingáru okozta problémákat, és egy új kereskedelmi megállapodásról is tárgyalásokat sürget Kanadával.

A meglévő amerikai–mexikói–kanadai egyezmény felülvizsgálatát is napirendre tűzhetik.

A védelmi kérdésekben is világos javaslattal állt elő. Trump felajánlotta Kanadának, hogy ingyenesen csatlakozhat az amerikai Golden Dome rakétavédelmi rendszerhez – amennyiben az ország szorosabban együttműködik az Egyesült Államokkal. Ellenkező esetben – mondta – a részvétel ára 61 milliárd dollár lenne.

A G7 csúcs egyik fontos vendége Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lesz, akivel Trump korábban már tárgyalt.

Az európai vezetők abban bíznak, hogy az Egyesült Államok a továbbiakban is elkötelezett marad Ukrajna támogatása mellett, ugyanakkor a közel-keleti biztonsági helyzet – különösen Izrael és Irán viszonya – egyre nagyobb hangsúlyt kap. A két konfliktus összekapcsolódik, mivel Irán katonai támogatást nyújt Oroszországnak.

Ez megváltoztatja a biztonsági napirend fókuszát

– mondta Kelly Ann Shaw, aki Trump első elnöksége idején az USA főtárgyalója volt a G7- és G20-csúcsokon.