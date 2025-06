Kiderült, hogy mi áll az UFO-észlelések mögött

Évtizedeken át terjedt a hiedelem, hogy az amerikai kormány valamit eltitkol a nyilvánosság elől: földönkívüli technológiákat, lezuhant űrhajókat, észlelt idegeneket. Most azonban a Wall Street Journal által közölt új tényfeltáró riportból kiderült, hogy az Egyesült Államok valóban hazudott, csakhogy nem az idegenek létezését titkolta, hanem azt, hogy az UFO-mítoszokat szándékosan maga találta ki, hogy elrejtse valódi, fejlett hadi technológiáit.

A WSJ szerint az amerikai kormány direkt alkotta meg az UFO-mítoszt

Fotó: AFP

A WSJ szerint az amerikai kormány direkt alkotta meg az UFO-mítoszt

A Journal szerint az amerikai hadsereg gyakran manipulálta saját állampolgárait. Az egyik beszédes esetben egy légierőnél szolgáló ezredes szándékosan szerkesztett hamis UFO-fotókat, amelyeket egy nevadai bár tulajdonosának adott át az 51-es körzet környékén. Beismerése szerint a cél az volt, hogy a környékbelieket elbizonytalanítsa. Jobb, ha „azt hiszik, hogy a jármű az Andromédából jött”, mint hogy kiderüljön, valójában egy földi származású, de rendkívül fejlett amerikai katonai repülőgép. Ez a stratégia nem volt egyedi.

Több tucat volt és jelenlegi tisztviselő vallomása, valamint több ezer oldalnyi dokumentum támasztja alá, hogy az amerikai hírszerzés szisztematikusan használta az UFO-legendáriumot titkos programok elfedésére, sőt, beépítették a kiképzésbe és a lojalitástesztbe is.

David Grusch egykori légierős hírszerzőtiszt és ismert „whistleblower”, azaz szivárogtató 2023-ban szenzációs állításokat tett. Beszámolt arról, hogy az amerikai kormány évtizedek óta fed el idegen technológiákat, és még Mussolini is érintett lehetett egy korai fedőtörténetben. Most azonban világossá vált, hogy valószínűleg ő is egy titkos lojalitásteszt és dezinformációs program áldozata lett. A Pentagon belső vizsgálatai szerint a Grusch által látott „bizonyítékok” hamisak voltak, kifejezetten azért készültek, hogy kiszűrjék a kiszivárogtatókat.

A gyakorlat egészen 2023 tavaszáig zajlott.

Az új belépőknek „Yankee Blue” fedőnevű, hamisított antigravitációs programot mutattak be, majd megfenyegették őket, hogy ha bármit kiszivárogtatnak, börtön vagy halálbüntetés vár rájuk. Sokan sosem tudták meg, hogy a program nem is létezett és őszintén hittek az UFO-kban.