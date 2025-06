Ukrajna Brüsszel bábja

A Magyar Nemzet cikke szerint Ukrajna működése mára nagyrészt külső támogatásoktól, elsősorban nyugati katonai és pénzügyi segélyektől függ. Ez az egyre mélyülő kiszolgáltatottság nemcsak az ország belső demokratikus berendezkedését ássa alá, hanem azt is kockáztatja, hogy uniós csatlakozás esetén Kijev nem saját érdekeit, hanem a külföldi finanszírozók politikai céljait képviselné az EU döntéshozatalában.

Ukrajna nem szuverén állam

Fotó: AFP

Ukrajna nem szuverén állam

A háború miatt padlóra került ukrán gazdaság már csak nemzetközi támogatások révén működik. Az állami költségvetés éves hiánya eléri a 40 milliárd dollárt, amit jórészt nyugati donorok fedeznek, emlékeztet a lap. Külső segítség nélkül Ukrajna nem lenne képes fenntartani sem a közigazgatást, sem a hadsereget, sem az alapvető ellátórendszereket.

Ez a tartós függés már nemcsak gazdasági, hanem politikai értelemben is veszélyeket rejt.

A demokratikus intézmények stabilitása megkérdőjelezhető, mivel az ország vezetése egyre inkább külföldi befolyás alatt működik. A politikai döntésekben rendszerint a segélyezők érdekei érvényesülnek, nem pedig az ukrán társadalom valódi akarata. Ez a tendencia különösen aggasztó az uniós csatlakozás fényében.

Ha egy szuverenitásától részben megfosztott ország kerül be az EU döntéshozatali mechanizmusaiba, annak súlyos következményei lehetnek az unió működésére és egységére nézve.

Felmerül a kérdés, hogy valóban Ukrajna fog szavazni, vagy a nemzetközi donorok? A magyar kormányzat és a közvélemény már eddig is erősen szkeptikus volt Ukrajna uniós integrációjával szemben. Egy nemrég készült felmérés szerint a magyarok kétharmada ellenzi Ukrajna csatlakozását. Ennek oka nemcsak a demokratikus deficit, hanem az is, hogy egy újabb nettó támogatott tagállam jelentős anyagi forrásokat vonna el a jelenlegi tagoktól, köztük Magyarországtól is.

Ráadásul a kijevi vezetés a háborús állapotra hivatkozva több ízben is elhalasztotta a választásokat, rendeleti kormányzást vezetett be, és korlátozta a médiát.

Ez szintén rávilágít arra, hogy Ukrajna politikai berendezkedése távol áll az uniós normáktól. Amíg ez nem változik, Kijev nem tekinthető teljes értékű szuverén államnak és így nem is illeszkedik a közösségbe.