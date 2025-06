Ukrajna EU-csatlakozása minden eddiginél gyorsabban zajlik. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrég kijelentette: „Nagyon nagyra értékelem a meglévő politikai akaratot. Azt is mondhatnám, hogy Ukrajna érdemalapú csatlakozási folyamata, ha továbbra is ebben az ütemben és ezen a minőségi szinten halad, akkor már 2030 előtt is megvalósulhat.”

Brüsszel megkerülné Magyarországot Ukrajna EU-csatlakozásában – állítja a bővítési biztos

Fotó: Unsplash

Főnökének szellemében Marta Kos, az EU bővítési biztosa tavasszal sorozatosan sürgette Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak felgyorsítását. Áprilisban egy interjúban arról beszélt, hogy a háborúban álló ország még a 2025 júniusáig tartó lengyel uniós elnökség alatt megkezdheti a csatlakozási tárgyalások első szakaszát. Azt is elmondta, hogy ezer ember dolgozik Brüsszelben azon, hogy Ukrajna mielőbb az Európai Unió tagjává válhasson.

Kos szerint Ukrajna EU-csatlakozási folyamata két-háromszor gyorsabb, mint a korábbi tagjelölteké volt

Az európai liberális frakció előtt május közepén azt mondta: „Mindent megteszek, hogy felgyorsítsam az eljárást, azzal a sürgősséggel, amit a történelem megkövetel. (…) Minden csatlakozási fejezetet megnyitunk idén, ilyen sebességre még nem volt példa.”

A brüsszeli biztos szerint Magyarországot meg lehet kerülni

Ezen a héten a szlovén biztosnő az Európai Parlament Külügyi Bizottsága előtt is felszólalt. Elmondása szerint valódi esély van arra, hogy egy vagy több tagjelölt országot még ebben a ciklusban az EU tagjává tegyenek.

A bővítési biztos világossá tette: a csatlakozási tárgyalásokkal párhuzamosan a tagjelölteket gyorsított ütemben kívánják integrálni az egységes belső piacba, valamint a védelmi, biztonságpolitikai és energetikai együttműködésekbe.

Az Európai Bizottság Kos szerint azt is vizsgálja, hogy a csatlakozási tárgyalások egyszerűsítésével hogyan lehet elkerülni, hogy kétoldalú viták akadályozzák a bővítést – különösen a jelenlegi érzékeny geopolitikai helyzetben. E kijelentései alapján sokan úgy vélik, Brüsszel célja, hogy Magyarország vétójogát megkerülve vigyék végig Ukrajna csatlakozását.