Lengyelország új elnöke: Ukrajnát nem szabad felvenni az Európai Unióba

Első nemzetközi interjúját Szalai Zoltánnak, a Mandiner hetilap főszerkesztőjének adta Karol Nawrocki, Lengyelország új elnöke – számolt be róla a Mandiner. Nawrocki elmondta, hogy a választási kampánya alatt intenzív támadások érték az ellenzék és külföldi szereplők részéről is, különösen az Európai Néppárt és Brüsszel irányából, akik megpróbálták aláásni jelöltségét. Mindezek ellenére sikerét annak tulajdonítja, hogy a „hétköznapi lengyelek hangját” képviselte – azokét, akik szuverenitást, szabadságot, a lengyel identitás és a keresztény értékek megőrzését akarják. Nawrocki Ukrajna tekintetében is állást foglalt. Korábban írtunk róla, hogy Karol Nawrocki nyerte a lengyel elnökválasztást.

Karol Nawrocki, az új lengyel elnök megszólalt Ukrajna kapcsán

Nawrocki élesen bírálta az előző, Donald Tusk vezette kormányt, amely szerinte központosította a hatalmat és rosszul működtette az állami intézményeket. Ezzel szemben a normalitást, békét és demokratikus egyensúlyt ígér Lengyelország politikai életében.

Az Európai Unióval kapcsolatban hangsúlyozta, hogy egy olyan közösséget támogat, amely tiszteletben tartja a nemzeti szuverenitást. Szerinte a független nemzetállamok gazdasági és biztonsági együttműködésén alapuló szövetség – például a Schengeni Egyezmény – az ideális irány. Emellett reformokat ígért a jogállamiság és az átláthatóság megerősítésére.

Elnök úr, szeretettel köszöntöm és hogy engedje meg, hogy először is gratuláljak a fantasztikus győzelméhez. Budapesten is ez volt ezekben a napokban az egyik legfontosabb téma. És hát látva az elmúlt hónapokat és a kampányt, mi magyarok se panaszkodhatunk, de hát ami Lengyelországban volt, azt gondolom, hogy tényleg túllépett minden határt. Látszódott, hogy az önök ellenfelei, az ön ellenfele minden eszközt bevetett az Európai Néppárt és Brüsszel támogatásával – vezette fel a beszélgetést a főszerkesztő.

– Hogyan bírta ezt, illetve hogyan élte meg ezt? – tette fel a kérdést Szalai Zoltán, a Mandiner hetilap főszerkesztője.

Nagyon szépen köszönöm szerkesztő úr ezt a kérdést. Valóban ez a hat hónapos kampány rendkívüli volt Lengyelországban – 89 után. Sok minden történt a hat hónap alatt, és (...) ami nyugtalanította a közvéleményt Lengyországban, az ugyanúgy nyugtalanította külföldön is. Visszaéltek az állami szervekkel a politikai kampány érdekében, ezért is lettem elnök, hogy visszaállítsam a normalitást, a rendet, a békét és a nyugalmat Lengyelországban.

– kezdte Nawrocki. Ezután kifejtette, hogy sikerült kibírnia a támadásokat és egyáltalán nem fáradt el, mivel fel volt készülve a harcra és Lengyelországot szeretné szolgálni. Úgy folytatta, hogy:

Jó szándékaim vannak, remek családom van, aki támogatottak engem.

– Mi volt a sikerének a titka? Mi volt az, amivel ezt a globalista liberális elitet le tudták győzni? Melyek voltak a leghatékonyabb eszközök a kampányban?

Mi lengyelek egy olyan nemzet vagyunk, – ami gyakran összekötött minket a magyarokkal a történelemben – akik nagyon szeretik a szabadságot. (...) Egy olyan nemzet vagyunk, amiben felébredt a szabadságvágy és a szuverenitás szüksége. És azt gondolom, hogy ez volt a siker titka.

– És mi fog most változni? Mit fognak látni a lengyel polgárok? Mit fognak érezni Lengyelország barátai? Miben lesz más a lengyel politika ezután?

Ez egy olyan időszak lesz, ami a lengyelek számára nyugalmat és békét hoz, a normalitás érzetet szeretnénk biztosítani. Egy olyan időszak következik, amelyben konzekvensen fogom hangoztatni a lengyel állampolgárok hangját, hogy egy független, szabad Lengyelország szeretnénk lenni az Európai Unió keretein belül.

– Mit vár a magyar–lengyel kapcsolatoktól? Hogyan fog ez változni az elkövetkezendő időszakban?

Természetesen Magyarország egy nagyon fontos partnere Lengyelországnak és ahogy említettem, gyönyörű közös történelmünk van, mint például határozott tiltakozás a kommunista hatalommal szemben. Ez mindenképpen összeköt minket, és nekem vannak barátaim Magyarországon.

Hangsúlyozta, hogy komoly feladatok előtt áll a két ország, például a visegrádi csoport építése révén, ami számára egy fontos formátum lesz a NATO keleti szárnyának és a bukaresti kilencek megerősítésére. Ez fogja összekötni Lengyországot, Magyarországot és a középkeleti országokat.