Fertőzésveszély – az antibiotikumokra nem reagáló baktériumok aggasztó mértékben vannak jelen Ukrajnában

A tetanusz egy veszélyes fertőző betegség, amely az idegrendszert támadja meg, súlyos görcsöket, légzési és nyelési nehézségeket okoz. Ukrajna területén még mindig jelentős számú fertőzést regisztrálnak, és olyan év is volt, amikor

megkétszereződött a fertőzöttek száma.

A tetanusz kezelése során az antibiotikumok segíthetnek a baktérium további elszaporodásának megakadályozásában, azonban Ukrajnában ez sem jelent biztos gyógyulást: az országban ugyanis egyre intenzívebben vannak jelen az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok és az antimikrobális rezisztencia is súlyos gondokat okoz az országban – írja a Magyar Nemzet.

Ukrajna: folyamatos a fertőzésveszély.

Fotó: Shutterstock

Ukrajna a fertőzések és a járványok melegágya

A közegészségügyi szakemberek az elmúlt időszakban többször figyelmeztettek, hogy a gyorsan terjedő, antibiotikumokra nem reagáló baktériumok aggasztó mértékben vannak jelen Ukrajnában. A Science című lap szerint az ország a világ leghatásosabb antibiotikumainak ellenálló baktériumok tenyészhelyévé vált.

A legnagyobb veszélyt a Klebsiella pneumoniae nevű baktérium jelenti.

Ez a kórokozó tüdőgyulladást, hörghurutot, húgyúti és sebfertőzést okoz, különösen csecsemőknél, cukorbetegeknél, rákos betegeknél és időseknél – folytatja a lap, majd jelzik, a háborús sérültek, vagy veteránok is komoly kockázatot hordoznak a fertőzések szempontjából, valamint idézik a A Journal of Infection című folyóiratot, amelyben olyan baktériumtörzsekről számoltak be, amelyeket sebesült ukrán katonákból és civilekből nyertek ki.

Ukrajna EU-csatlakozása már csak erre tekintettel is komoly kockázatokkal jár, utalva a Nézőpont Intézet kutatására is:

