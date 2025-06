Ukrajnával a háborút csatlakoztatnánk az Európai Unióhoz

A Magyar Nemzetnek nyilatkozott Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium diplomáciai műhelyének vezetője, aki súlyos kockázatokra figyelmeztet Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása kapcsán. Mint arra a lap is rámutatott, sem jogi keret, sem történelmi előzmény nincs arra, hogy az Európai Unió valaha is felvett volna tagjai közé egy háborúban álló országot. Ukrajna ilyen körülmények közötti csatlakozása akár azt is eredményezheti, hogy az EU hadviselő félként jelenik meg a nemzetközi színtéren.

Ukrajna csatlakozása akár szét is feszítheti az európai közösséget.

Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat / AFP

Kockázatokat rejt Ukrajna felvétele az Európai Unióba

A szakértő úgy véli, az Európai Unión belüli problémákra nem a tagállamok kilépése jelenti a megoldást, hanem egy olyan politikai irányváltás, amelyben a józan ész kerül előtérbe, és a patrióta erők válnak meghatározóvá. Ez a folyamat már elkezdődött – tette hozzá –, hiszen egyre több tagállamban nyernek teret azok a politikai erők, amelyek elutasítják Ukrajna feltétel nélküli csatlakozását, valamint az ország pénzügyi és katonai támogatását.

Kiss Rajmund hangsúlyozta: maga az Európai Unió eszméje és az elmúlt évtizedek története egyértelműen sikernek tekinthető, ezt azonban vétek lenne szétverni. Ugyanakkor kritikusan fogalmazott a jelenlegi uniós vezetéssel és több nyugat-európai kormányzattal szemben, mondván: ezek a politikusok sem méltók, sem képesek arra, hogy hatékonyan képviseljék az uniós polgárok érdekeit.

Ukrajna háborúban áll, a háborút csatlakoztatnák jelenleg az Európai Unióhoz, és sajnos nem tudjuk, hogy meddig tart majd ez a háború, egyre inkább úgy tűnik, hogy nem kifelé, hanem befelé haladunk. Éppen június 2-án tagadta meg az államadósság törlesztését Ukrajna, közel 240 milliárd forintról beszélünk, fizetésképtelen az ország

– húzta alá.

Kiss Rajmund rámutatott, hogy Ukrajna uniós csatlakozását számos bizonytalanság övezi. Jelenleg azt sem lehet pontosan tudni, mekkora lesz az ország területe vagy népessége a háború végére. Hangsúlyozta: nemcsak az agrárágazat van veszélyben, hanem Ukrajna belépése az Európai Unió minden gazdasági szektorra kockázatot jelenthet. A szakértő úgy fogalmazott:

Ezúttal is hangsúlyoznám, hogy a kiválás nem megoldás, egyszerűen nem kell felvenni Ukrajnát. Tehát hogyha a konszenzusos döntéshozatalt nézzük – ami megfelel a jelenlegi európai uniós jogszabályoknak – akkor bármelyik tagállam élhet a vétójogával, és Ukrajna nem kerül be az Európai Unióba.

Hozzátette: ha Magyarországon kívül más ország is ellenzi Ukrajna belépését, akkor a legegyszerűbb és legdemokratikusabb megoldás az lenne, ha minél több tagállam kikérné saját állampolgárainak véleményét a kérdésről.