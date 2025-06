Ukrajna háborúja után jön a valódi fenyegetés? Elszabadulhat a bűnözés egész Európában

Bárhogy is alakuljon a háború végkimenetele – fegyverszünet, törékeny béke vagy akár az egyik fél győzelme –, a szervezett bűnözői hálózatok nem fognak tétlenül várni. Már most készülnek arra, hogyan használhatják ki a háborút követő átrendeződést. A Global Initiative nevű, svájci székhelyű szervezet legfrissebb elemzése arra figyelmeztet: az orosz–ukrán konfliktus vége nem a problémák lezárását, hanem új bűnözési kockázatok kirobbanását is magával hozhatja.

A GI-TOC Eurasia Observatory (EAS-Obs) nemrégiben kiadott összefoglalója „Bűnözés és béke: A szervezett bűnözés jövője az orosz–ukrán háború után” címmel öt kulcsterületet azonosít, ahol a szervezett bűnözés térnyerése különösen veszélyes lehet: emberek, kontroll, szakértelem, haditechnika és pénz – írja a Global Initiative elemzése alapján a Magyar Nemzet. Az orosz–ukrán konfliktus vége nem a problémák lezárását, hanem új bűnözési kockázatok kirobbanását is magával hozhatja (Fotó: Shutterstock) Bűnözési kockázatok elemzése Az anyag szerint a harcok befejeztével várhatóan megnyíló új lehetőségek olyan gyorsasággal és komplexitással jelennek majd meg, amelyhez a hivatalos szerveknek is alkalmazkodniuk kell. A szervezet háromrészes online szemináriumsorozatban térképezi fel ezeket a bűnözési kockázatokat 2025 júniusa és júliusa között. A cél: felkészíteni a döntéshozókat, civil szervezeteket és szakértőket arra, hogyan reagáljanak a várható fejleményekre. Az első ülés témája a háborúból hazatérő, harctéri tapasztalattal rendelkező szakemberek – köztük drónpilóták, hackerek és elit katonák – polgári életbe való visszatérésének kihívásai. A félelem jogos: ez a „fegyveresített tudás” könnyen a szervezett bűnözés szolgálatába állhat, különösen, ha mellé illegálisan hozzáférhető fegyverek is társulnak. Az előadók többek között arra keresik a választ: Hogyan előzhető meg, hogy ezek a veteránok bűnbandák célkeresztjébe kerüljenek?

Lehetséges-e európai szinten egy közös adatbázis a háborús fegyverek mozgásának nyomon követésére?

Hogyan alakíthatják át a háborúban kifejlesztett dróntechnológiák a bűnözés módszereit? Veteránok, menekültek és társadalmi töréspontok A második szekció az emberi kockázatokról szól: milliós nagyságrendű veterán és menekült próbál majd visszatérni a normális életbe Ukrajnában – és hasonlóképp Oroszországban is. A munkanélküliség, a poszttraumás zavarok és a társadalmi kirekesztettség egyaránt táptalajai lehetnek az illegális tevékenységeknek. A harmadik ülés azt vizsgálja, mi történik akkor, amikor felszabadul a hadiállapot alól Ukrajna. A korábban zárt zónákon megindulhat a csempészet, Odessza kikötője újra a régió egyik legaktívabb illegális központjává válhat. Ezzel párhuzamosan soha nem látott nagyságrendű újjáépítési források áramlanak majd az országba – amelyeket a bűnözői körök szintén célba vehetnek. A bűnözők nem várnak – fel kell készülni A Global Initiative kezdeményezése egyértelművé teszi: a háború végét követően nem csupán reményteli újjáépítés, hanem súlyos bűnözési kockázatok is várhatók. A tapasztalt szereplők, a keringő fegyverek és a gyenge kormányzati struktúrák elegye robbanásveszélyes lehet – nemcsak Ukrajna, de egész Európa számára.

