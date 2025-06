Ukrajna húzhatja a rövidebbet a közel-keleti háború miatt

Robert C. Castel szerint az izraeli–iráni háború messze túlmutat a térségi jelentőségen, és komoly befolyással lehet a globális geopolitikai erőviszonyokra is. Gyorselemzésében arra figyelmeztet, hogy a Közel-Keleten kirobbant új fegyveres konfliktus akár alapjaiban változtathatja meg Ukrajna háborús kilátásait is.

Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója az Origónak adott gyorselemzésében arra figyelmeztetett, hogy az izraeli–iráni konfliktus súlyos következményekkel járhat Ukrajna számára. Véleménye szerint a Közel-Keleten kirobbant háború nemcsak az amerikai figyelmet vonhatja el az orosz–ukrán frontról, de fegyverszállítási és energiaellátási útvonalak újrarendeződését is elindíthatja – számolt be a Magyar Nemzet. Ukrajnát több fronton is érintheti a közel-keleti háború Castel úgy véli, hogy Ukrajna lehet a legnagyobb vesztese a Közel-Keleten zajló háborús fejleményeknek. Az elemzésben elsőként az iráni–orosz haditechnikai együttműködést emeli ki, amely már most is jelentős befolyással bír az ukrajnai hadszíntéren. Emlékeztetett: Oroszország nem volt felkészülve egy ilyen volumenű háborúra, és nagyon jól jött neki Irán segítsége. Irán drónokat és rakétákat szállított Moszkvának, cserébe pénzhez és nyugati eredetű, ukrán fronton zsákmányolt fegyverekhez jutott – magyarázta. Noha Oroszország mára már képes saját dróngyártásra is, egyes kulcsfontosságú technológiák, például az irányítórendszerek, továbbra is iráni forrásból származnak. A gazdasági vonatkozásokat illetően Castel rámutatott, hogy Oroszországnak érdeke lehet a közel-keleti energiapiac destabilizálása, hiszen a magas energiaárak elsősorban Moszkvának kedveznek. Amennyiben az iráni olajexport katonai okokból vagy újabb szankciók miatt csökken, az orosz export lehetőségei megerősödhetnek, különösen Kína irányába. A szakértő szerint azonban a legsúlyosabb fenyegetést Ukrajnára nézve az jelenti, hogy a nemzetközi figyelem és az amerikai támogatás fokozatosan elfordulhat tőle. Mint mondja: Ukrajna egyre inkább háttérbe szorul, és az Egyesült Államok szempontjából a Közel-Kelet egyértelműen prioritást élvez. Castel szerint az amerikai elnök számára politikailag is előnyösebb lehet egy gyors izraeli győzelem Iránnal szemben, mint az ukrajnai háború hosszú távú, költséges fenntartása és finanszírozása.

