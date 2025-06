Elegük van a lengyeleknek Ukrajnából

Már csak a lakosság 35 százaléka támogatja Ukrajna uniós csatlakozását – derül ki egy friss felmérésből. Három évvel ezelőtt ez az arány még 85 százalék volt. A mostani közvélemény-kutatás adatai jelentős változást jelentenek az IBRiS ügynökség által 2022-ben, végzett hasonló felméréshez képest, amikor még a lengyel válaszadók 85 százaléka támogatta Ukrajna EU-tagságát, 75 százaléka pedig az ukránok NATO-tagságát.

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij

Fotó: AFP

Az új közvélemény-kutatást az IBRiS végezte a Defence24 lengyel hírportál és a Stand With Ukraine alapítvány megbízásából. A kérdések az Ukrajnában folyó háborúra, Lengyelország Kijevnek nyújtott támogatására, valamint Lengyelország saját biztonságára vonatkoztak – írta a Notes from Poland.

A megkérdezetteknek már csak 35 százaléka mondta azt is, hogy Lengyelországnak folytatnia kell Ukrajna gazdasági támogatását.

A lengyeleknek elegük lett Ukrajnából

2022-ben, röviddel az orosz–ukrán háború kezdete után, ugyanez a közvélemény-kutató cég azt a kérdést tette fel, hogy be kell-e fogadni Ukrajnát az EU-ba/NATO-ba. Akkor még 85 százalék válaszolt igennel Ukrajna uniós csatlakozásának támogatására, míg, 75 százalék Ukrajna NATO-csatlakozását támogatta.

Tavaly a Donald Tusk miniszterelnök vezette lengyel kormány felszólította az EU-t, hogy sürgősen kezdje meg a tagsági tárgyalásokat Ukrajnával. Idén májusban Lengyelország megállapodást írt alá Ukrajnával, amelyben kötelezettséget vállalt arra, hogy támogatja Kijevet az EU-ba való belépési tárgyalásain.

Az idei elnökválasztási kampány során azonban három jobboldali ellenzéki jelölt, Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen és Grzegorz Braun is ellenezték Ukrajna EU-tagságát.

Nawrocki végül a második fordulóban nyert.

Lengyelország Ukrajna egyik legfőbb támogatója

Lengyelország Ukrajna egyik legfőbb támogatója, jelentős katonai, humanitárius és gazdasági segítséget nyújtva. Emellett a háború elől menekülő több millió ember elsődleges célpontja is volt. Egy 2022. júliusi tanulmány szerint a lengyelek 77 százaléka személyesen vett részt az ukrán menekültek megsegítésében, saját zsebből mintegy kétmilliárd eurót költve erre a célra. Abban az évben a lengyelek körülbelül kétharmada támogatta a kormány határozott támogatását Ukrajna iránt.

Az új IBRiS-felmérésben azonban a válaszadók 46 százaléka szerint Lengyelországnak csökkentenie vagy teljesen le kell állítania (20 százalék) az Ukrajnának nyújtott katonai támogatását.

A háború befejezéséről szóló vélemények is jelentősen megváltoztak a lengyelek körében: a felmérés szerint 62 százalék válaszolta azt, hogy Ukrajnának még tűzszünet nélkül is béketárgyalásokat kellene folytatnia Oroszországgal, és a válaszadók nagyobb arányban gondolják azt is, hogy Kijevnek el kellene fogadnia egyes területek elvesztését a háború befejezése érdekében.