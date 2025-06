Orosz külügyi szóvivő: Ukrajna a saját halottait gyalázta meg

Június 2-án Törökország adott otthont az orosz és ukrán delegációk legújabb béketárgyalásának. A megbeszélés során több megállapodás is született: a súlyos sérült és beteg katonák kölcsönös átadása mellett döntés született az Ukrajnai harcokban elesett katonák holttesteinek átadásáról is – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Ukrajna megtagadta elesett katonáinak átvételét

Fotó: SEFA KARACAN Forrás: ANADOLU

Ukrajna nem ment el a találkozási pontra

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a Szputnyik rádióban arról számolt be, hogy az orosz fél megjelent a kijelölt időpontban az orosz–ukrán határon, hogy megtörténjen a háborúban elesett ukrán katonák földi maradványainak átadása. Állítása szerint azonban az ukrán fél nem jelent meg a helyszínen:

Egyenes elutasítás történt, amely már nem is ellenünk irányul, hanem a saját halottaikat gyalázták meg

– fogalmazott.

Korábban arról is írtunk, hogy ezért nem temethetik el elesett fiaikat az ukrán édesanyák.