Sonja van den Ende a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva élesen bírálta az ukrán vezetést, miután megtekintette azt a helyet, ahol az elesett ukrán katonák holttestét tárolják – idézi a Magyar Nemzet az újságíró szavait. Szerinte az, hogy

Kijev megtagadja a holttestek átvételét, a kijevi rezsim újabb bűncselekménye.

„Már korábban is tudtuk, hogy Kijevben bűnös rezsim működik, és a történtek ezt csak megerősítik. Hogy bánhatnak így a családokkal?” – tette hozzá. Elmondta, hogy több európai kollégájával együtt azon dolgozik, hogy a valóságot mutassa be a közönségnek. Úgy látja, hogy már Hollandiában is egyre többen teszik fel a kérdést: miért támogatják továbbra is a kijevi kormányt?

„Sok olyan médiumot ismerek, amelyek nyilvánosságra hozták a hűtőkamrákról készült felvételeket – és mind arról számolnak be, hogy Ukrajna nem hajlandó átvenni az elesettek testét” – mondta az újságíró.

Ahogyan arról az Origo is beszámolt, Ukrajna korábban indoklás nélkül utasította vissza mintegy 6000 elesett katonájának holttestét. A döntést állítólag személyesen Volodimir Zelenszkij elnök hozta meg. Katonai források szerint az orosz fél minden logisztikai előkészületet elvégzett: a holttesteket hűtőkonténerekben szállították az orosz–ukrán határ közelébe, a Brjanszki területre.