Az ukránok még egyszer, talán utoljára meg akarják szégyeníteni az oroszokat

Sőt talán az oroszok még nevesítve bosszút sem állnak ezekért a veszteségekért, csak a dühüket hozzáadják a jelenlegi ukrán elit iránt érzett eddigi gyűlöletükhöz. Oroszország ugyanis most annyival erősebb a földön az ukránoknál, hogy megengedheti magának még a “bosszú hidegen jó” érzést is.

Fotó: Vera Katkova/Anadolu Agency via Getty Images

Mi motiválta az ukrán vezetést arra, hogy megalázó következményekre vezető támadásokkal provokálja Putyint? Nem racionális katonai indokok ezek, hanem talán a vereség közelségéből következő olyan érzések, hogy ilyen remek, és már jól előkészített támadásokat csak nem hagyunk veszni, hanem megcsináljuk őket még azelőtt, mielőtt beüt a béke.

Ez a két akció biztos örömmel töltötte el nemcsak az ukrán nácikat és szélsőjobbosokat, hanem azokat az ukránokat is, akik három éve szenvednek a háború miatt. Nem minden ok nélkül gondolják azt, hogy az oroszok sokkal többet már nem árthatnak nekik. Most még nem tudjuk, hogy ez a támadássorozat folytatódik-e, de ha igen, a jelenlegi ukrán vezetés nem igazán a fegyverszünet és a konfliktus befagyasztása irányába mozog.

De az is egy lehetséges értelmezés, hogy a vereség beismerése utánra készítik elő a saját reménybeli túlélésüket, hiszen e két akció után elmondhatják a saját népüknek és a saját szélsőségeseiknek, hogy ők tényleg mindent megtettek. Zelenszkijéknek talán van olyan ígéretük az amerikaiaktól, hogy azok támogatják majd őket az elkerülhetetlenül közelgő választásokon, amelyet már majd egy csonka Ukrajnában tartanak meg, mert a nyilvánosságra került orosz “békefeltételek” egy jottányi kompromisszumot sem tartalmaznak.

Ebben a kérlelhetetlenségben az tükröződik, hogy az oroszok úgy érzik, hamarosan mélységben át tudják törni a frontot és az ukrán hadsereg általában összeomlik a rezsimmel együtt, vagy legalábbis sok ezer négyzetkilométert tudnak a Dnyeperig elfoglalni. Az ukrán összeomlásnak vannak jelei, ez a hivatkozott két támadás is lehet a kétségbeesés következménye, valamiféle figyelemfelhívás, erőmutatás, még több támogatást kicsikarni az EU-tól, de főleg az amerikaiakból.