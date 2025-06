Ukrán horror: levágták a túsz fejét és végtagjait

A Kijevi Városi Ügyészség közlése szerint a bíróság életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte azt a két férfit, akik még évekkel ezelőtt elrabolták egy üzletember édesapját, miután a sértett nem tudta visszafizetni a kamatos kölcsönként felvett kétmillió dolláros tartozását. Az idős ukrán férfit fogva tartották, kínozták, majd miután a család nem tudta előteremteni a váltságdíjat, megölték, fejét és kezeit levágták, hogy eltüntessék a nyomokat.

Az ukrán bíróság életfogytiglani börtönt osztott ki az elkövetőknek

Fotó: AFP

Az ukrán ügyészség tájékoztatása szerint a 48 és 33 éves elkövetők gondosan előkészítették a bűncselekményt. Poltava megyében fél évre kibéreltek egy magánházat, ahová később elszállították az áldozatot.

A férfit Kijev utcájáról hurcolták el, majd egy pincében tartották fogva, ahol megkínozták és arra kényszerítették, hogy írjon levelet családjának, 2 millió dolláros váltságdíjat követelve.

A kínzásokról videofelvételt is készítettek, hogy meggyőzzék a családot a helyzet komolyságáról, bár a felvételeket végül nem mutatták meg nekik. Miután nem kapták meg a pénzt, az emberrablók alkohollal kevert altatóval itatták meg a férfit, aki belehalt a keverékbe.

Megcsonkították a holttestet

A bűntett leplezésére az elkövetők levágták az áldozat fejét és kezeit, hogy lehetetlenné tegyék a holttest azonosítását. A testet egy erdős területen ásták el egy másik faluban, a levágott testrészeket pedig cementbe ágyazva rejtették el. A vádlottak azóta is előzetes letartóztatásban voltak. Az ügyet még 2016-ban nyújtották be a bíróságra, ám a bírói tanács többszöri cseréje miatt az eljárást újra kellett kezdeni. A tanúkat ismételten meghallgatták, és a Solomjanszki Kerületi Bíróság végül most hozta meg a jogerős ítéletet.