Véget vet a kaliforniai őrületnek Trump

Donald Trump amerikai elnök aláírta azokat a jogszabályokat, amelyek eltörlik az elektromos járművekre vonatkozó kaliforniai szabályozást – számol be róla a New York Post amerikai napilap. Az érintett jogszabály azt írja elő, hogy 2035-re az államban értékesített járművek legalább 80 százalékban elektromos vagy plug-in hibridnek kell lennie.

Trump a szélerőműveknek is odacsapott (Illusztráció, forrás: Pixabay)

Kaliforniában 2025 első negyedévében mindössze az értékesített járművek mindössze 23 százaléka felelt meg a követelménynek, és Kaliforniában már így is az országos átlagon felüli az elektromos járművek aránya.

Trump szerint a mostani lépések megvédik az amerikai autóipart a csakis politikai célokra kitalált kaliforniai szabályozásoktól, amelyek csak összezavarták a gyártókat, akiknek most gyakorlatilag két különböző szabályozásra kell autókat építeniük, hiszen a kaliforniai jogszabályt tizenhét másik állam is átvette, köztük New York és New Jersey.

Trump a szélerőműveket is hevesen kritizálta. Mint mondta, ezek az energiapolitika legnagyobb átverései, amelyek tönkreteszik az amerikai tájakat.

Nem fogjuk jóváhagyni több szélerőmű építését, hacsak nem következik be valamilyen vészhelyzet

– szögezte le az elnök.

A szélerőművek negatív hatásaival kapcsolatban a kaliforniai Palm Springs környékét emelte ki, ahol az üzemen kívüli szélerőműveket nem bontották le, a rozsdásodó monstrumok pedig úgy néznek ki, mintha szemétdombon sétálna az ember.