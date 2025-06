Ettől lehidal! Kína új csodája nemcsak mérnöki bravúr, hanem turisztikai csoda is - videó

Kína újabb rekordot döntött: Guizhou tartományban elkészült a világ legmagasabb hídja, amely a Huajiang-kanyon fölött ível át. A Grandiose névre keresztelt híd 625 méterrel emelkedik a Baypan folyó és annak medre fölé – ezzel meghaladja az Eiffel-torony és még a New York-i Világkereskedelmi Központ magasságát is – írja az N1.

Fotó: LIU CHAOFU / CFoto

A világ legmagasabb hídja Kínában – lenyűgöző videón a Grandiose-híd

A híd lenyűgöző paraméterekkel rendelkezik: teljes hossza közel három kilométer, fő fesztávolsága 1420 méter, súlya pedig meghaladja a 22 000 tonnát. Az új átkelő nemcsak impozáns látvány, hanem rendkívül praktikus is – az átkelés időtartama a kanyonon eddig 70 perc volt, mostantól ez alig két percre csökken.

A híd építése három évig tartott, és máris a modern mérnöki tudomány egyik kiemelkedő alkotásaként emlegetik. A Grandiose-híd nem csupán közlekedési szerepet tölt be, hanem turisztikai célpont is lesz: a tervek szerint üvegpadlós kilátóterasz, kávézók és extrém attrakciók várják majd a látogatókat.

A kínai infrastrukturális fejlesztések sorába illeszkedő projekt azt is bizonyítja, hogy az ország a legnehezebb terepeken is képes technológiai áttörésekre. A hivatalos forgalomba helyezés a következő hetekben várható, de a híd már most világszerte figyelmet kelt.