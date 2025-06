Bármikor robbanhat, menekülnek az emberek egy vulkán elől

Június 6-án, pénteken vált hivatalossá, hogy Guatemalában a hatóságok megkezdték a lakosság kitelepítését a Fuego nevű aktív tűzhányó közeléből, miután a vulkán ismét fokozott aktivitást mutatott. A guatemalai katasztrófavédelmi hivatal szóvivője, Juan Laureano elmondta, hogy a tűzhányó oldalán fekvő öt faluból eddig 594 embert szállítottak el szükségszállásokra, de a helyzet romlása esetén további evakuálások is várhatók.

Aktív vulkán Guatemalában - Fotó: LUIS VARGAS / ANADOLU

A hatóságok óvintézkedésként 39 iskolát zártak be a környező településeken, valamint egy fontos közutat is le kellett zárniuk a lakosság biztonsága érdekében. A vulkán folyamatos gáz- és hamukilövellése veszélyezteti a levegő minőségét és a közlekedést is.

A 3763 méter magas Fuego vulkán Guatemala egyik legismertebb és legaktívabb tűzhányója, amely mindössze 53 kilométerre található a fővárostól, Guatemalavárostól.

A tűzhányó 1960 óta több mint 1500 alkalommal tört ki. A legpusztítóbb kitörése 2018-ban történt, amikor 194 ember életét vesztette, és 234 embert eltűntként tartanak nyilván.

Volcán de Fuego visto desde nuestro observatorio de monitoreo. pic.twitter.com/rgBnYxFSbt — Sismología Nacional de Guatemala (@sisnagt_oficial) June 5, 2025

A jelenlegi események emlékeztetnek a korábbi tragédiára, ezért a hatóságok a lehető leggyorsabban és legkörültekintőbben próbálják megvédeni a helyi közösségeket. A térségben élőknek azt tanácsolják, hogy figyeljék a hivatalos tájékoztatásokat, és szükség esetén kövessék az evakuálási utasításokat.